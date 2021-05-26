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СУЭК стала победителем конкурса РСПП
СУЭК стала победителем конкурса РСПП - РИА Новости, 26.05.2021
СУЭК стала победителем конкурса РСПП
Сибирская угольная энергетическая компания стала победителем конкурса РСПП "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2020", сообщает... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T10:18
2021-05-26T10:26
новости суэк
сибирская угольная энергетическая компания
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МОСКВА, 26 Мая - РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания стала победителем конкурса РСПП "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2020", сообщает пресс-служба компании.В частности, СУЭК награждена за победу в номинации "За высокое качество отчетности в области устойчивого развития". Также компания Андрея Мельниченко получила награду за победу в спецноминации "Лучшая практика по обеспечению безопасности работников и контрагентов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции".В конкурсе принимали участие компании из 35 регионов России и всех федеральных округов страны. Оргкомитет рассмотрел 243 заявки, представленные на конкурс. Пресс-служба напоминает, что СУЭК ежегодно становится победителем конкурса РСПП в ключевых номинациях. В частности, в прошлом году компания победила в номинации "За вклад в социальное развитие территорий".Масштабная работа СУЭК по поддержке регионов и жителей территорий в условиях пандемии коронавируса неоднократно отмечена обществом и профессиональным сообществом. Компания, в частности, получила высшую награду в номинации "Социальная и экологическая инициатива" конкурса "МедиаТЭК", организатором которого выступает министерство энергетики РФ, а также высшую награду XIII конкурса корпоративных проектов People Investor Ассоциации менеджеров России.
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сибирская угольная энергетическая компания

СУЭК стала победителем конкурса РСПП

10:18 26.05.2021 (обновлено: 10:26 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 Мая - РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания стала победителем конкурса РСПП "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2020", сообщает пресс-служба компании.
В частности, СУЭК награждена за победу в номинации "За высокое качество отчетности в области устойчивого развития". Также компания Андрея Мельниченко получила награду за победу в спецноминации "Лучшая практика по обеспечению безопасности работников и контрагентов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции".
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В конкурсе принимали участие компании из 35 регионов России и всех федеральных округов страны. Оргкомитет рассмотрел 243 заявки, представленные на конкурс.
Пресс-служба напоминает, что СУЭК ежегодно становится победителем конкурса РСПП в ключевых номинациях. В частности, в прошлом году компания победила в номинации "За вклад в социальное развитие территорий".
"Мы гордимся тем, что из года в год СУЭК входит в число признанных лидеров устойчивого развития. В этом году наша компания также отмечена за работу по противодействию пандемии. Это – результат колоссальной, очень четкой и слаженной, ответственной командной работы десятков тысяч сотрудников СУЭК, руководства, основного акционера Андрея Мельниченко, сотен волонтеров СУЭК. Мы еще раз доказали делом, что заботимся о своих сотрудниках, их семьях, жителях наших территорий и рады, что эта работа отмечена столь высокой наградой!", - отметил заместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев.
Масштабная работа СУЭК по поддержке регионов и жителей территорий в условиях пандемии коронавируса неоднократно отмечена обществом и профессиональным сообществом. Компания, в частности, получила высшую награду в номинации "Социальная и экологическая инициатива" конкурса "МедиаТЭК", организатором которого выступает министерство энергетики РФ, а также высшую награду XIII конкурса корпоративных проектов People Investor Ассоциации менеджеров России.
 
Новости СУЭКСибирская угольная энергетическая компания
 
 
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