https://ria.ru/20210526/suek-1733927431.html

СУЭК стала победителем конкурса РСПП

СУЭК стала победителем конкурса РСПП - РИА Новости, 26.05.2021

СУЭК стала победителем конкурса РСПП

Сибирская угольная энергетическая компания стала победителем конкурса РСПП "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2020", сообщает... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T10:18

2021-05-26T10:18

2021-05-26T10:26

новости суэк

сибирская угольная энергетическая компания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570636318_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dd4ef7531b7b56875dd2bc24837f51e7.jpg

МОСКВА, 26 Мая - РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания стала победителем конкурса РСПП "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2020", сообщает пресс-служба компании.В частности, СУЭК награждена за победу в номинации "За высокое качество отчетности в области устойчивого развития". Также компания Андрея Мельниченко получила награду за победу в спецноминации "Лучшая практика по обеспечению безопасности работников и контрагентов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции".В конкурсе принимали участие компании из 35 регионов России и всех федеральных округов страны. Оргкомитет рассмотрел 243 заявки, представленные на конкурс. Пресс-служба напоминает, что СУЭК ежегодно становится победителем конкурса РСПП в ключевых номинациях. В частности, в прошлом году компания победила в номинации "За вклад в социальное развитие территорий".Масштабная работа СУЭК по поддержке регионов и жителей территорий в условиях пандемии коронавируса неоднократно отмечена обществом и профессиональным сообществом. Компания, в частности, получила высшую награду в номинации "Социальная и экологическая инициатива" конкурса "МедиаТЭК", организатором которого выступает министерство энергетики РФ, а также высшую награду XIII конкурса корпоративных проектов People Investor Ассоциации менеджеров России.

https://ria.ru/20210427/suek-1730111679.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сибирская угольная энергетическая компания