https://ria.ru/20210526/stolknovenie-1733911218.html

При столкновении японского и российского судов пострадали три человека

При столкновении японского и российского судов пострадали три человека - РИА Новости, 26.05.2021

При столкновении японского и российского судов пострадали три человека

Японское рыболовецкое судно "Дай-хати Хокко-мару" столкнулось с российским "Амуром" в районе города Момбецу на Хоккайдо, передает телеканал NHK со ссылкой на... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T04:03

2021-05-26T04:03

2021-05-26T07:07

столкновение российского и японского судов возле хоккайдо

токио

происшествия

россия

хоккайдо

япония

в мире

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ТОКИО, 26 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Японское рыболовецкое судно "Дай-хати Хокко-мару" столкнулось с российским "Амуром" в районе города Момбецу на Хоккайдо, передает телеканал NHK со ссылкой на службу безопасности на море этого города.Сообщается, что инцидент произошел утром в среду. Информацию о происшествии в беседе с РИА Новости подтвердил морской спасцентр "Южно-Сахалинск".Экипаж амура спас пятерых человек, находившихся на борту японского судна, однако трое из них были без сознания. Информагентство Киодо позднее сообщило об их смерти.Генконсул России в Саппоро Сергей Марин в разговоре с РИА Новости заявил о начале расследования происшествия. По его словам сейчас российское судно направляется в порт Момбецу, члены его экипажа, по предварительным данным, не пострадали.Также по информации Марина, к столкновению судов мог привести сильный туман.

https://ria.ru/20210408/trauler-1727386400.html

токио

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, токио, происшествия, россия, хоккайдо, япония, в мире