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При столкновении японского и российского судов пострадали три человека
При столкновении японского и российского судов пострадали три человека - РИА Новости, 26.05.2021
При столкновении японского и российского судов пострадали три человека
Японское рыболовецкое судно "Дай-хати Хокко-мару" столкнулось с российским "Амуром" в районе города Момбецу на Хоккайдо, передает телеканал NHK со ссылкой на... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T04:03
2021-05-26T04:03
2021-05-26T07:07
столкновение российского и японского судов возле хоккайдо
токио
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ТОКИО, 26 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Японское рыболовецкое судно "Дай-хати Хокко-мару" столкнулось с российским "Амуром" в районе города Момбецу на Хоккайдо, передает телеканал NHK со ссылкой на службу безопасности на море этого города.Сообщается, что инцидент произошел утром в среду. Информацию о происшествии в беседе с РИА Новости подтвердил морской спасцентр "Южно-Сахалинск".Экипаж амура спас пятерых человек, находившихся на борту японского судна, однако трое из них были без сознания. Информагентство Киодо позднее сообщило об их смерти.Генконсул России в Саппоро Сергей Марин в разговоре с РИА Новости заявил о начале расследования происшествия. По его словам сейчас российское судно направляется в порт Момбецу, члены его экипажа, по предварительным данным, не пострадали.Также по информации Марина, к столкновению судов мог привести сильный туман.
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столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, токио, происшествия, россия, хоккайдо, япония, в мире
ТОКИО, 26 мая — РИА Новости, Ксения Нака.
Японское рыболовецкое судно "Дай-хати Хокко-мару" столкнулось с российским "Амуром" в районе города Момбецу на Хоккайдо
, передает телеканал NHK
со ссылкой на службу безопасности на море этого города.
Сообщается, что инцидент произошел утром в среду. Информацию о происшествии в беседе с РИА Новости подтвердил морской спасцентр "Южно-Сахалинск".
"Да, всё верно, японское и российское судно столкнулись. Это в зоне ответственности Японии. Про пострадавших ничего не знаем", — отметил собеседник агентства.
Экипаж амура спас пятерых человек, находившихся на борту японского судна, однако трое из них были без сознания. Информагентство Киодо позднее сообщило об их смерти.
Генконсул России в Саппоро Сергей Марин в разговоре с РИА Новости заявил о начале расследования происшествия. По его словам сейчас российское судно направляется в порт Момбецу, члены его экипажа, по предварительным данным, не пострадали.
Также по информации Марина, к столкновению судов мог привести сильный туман.