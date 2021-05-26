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При столкновении японского и российского судов пострадали три человека
При столкновении японского и российского судов пострадали три человека - РИА Новости, 26.05.2021
При столкновении японского и российского судов пострадали три человека
Японское рыболовецкое судно "Дай-хати Хокко-мару" столкнулось с российским "Амуром" в районе города Момбецу на Хоккайдо, передает телеканал NHK со ссылкой на... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T04:03
2021-05-26T07:07
столкновение российского и японского судов возле хоккайдо
токио
происшествия
россия
хоккайдо
япония
в мире
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ТОКИО, 26 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Японское рыболовецкое судно "Дай-хати Хокко-мару" столкнулось с российским "Амуром" в районе города Момбецу на Хоккайдо, передает телеканал NHK со ссылкой на службу безопасности на море этого города.Сообщается, что инцидент произошел утром в среду. Информацию о происшествии в беседе с РИА Новости подтвердил морской спасцентр "Южно-Сахалинск".Экипаж амура спас пятерых человек, находившихся на борту японского судна, однако трое из них были без сознания. Информагентство Киодо позднее сообщило об их смерти.Генконсул России в Саппоро Сергей Марин в разговоре с РИА Новости заявил о начале расследования происшествия. По его словам сейчас российское судно направляется в порт Момбецу, члены его экипажа, по предварительным данным, не пострадали.Также по информации Марина, к столкновению судов мог привести сильный туман.
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столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, токио, происшествия, россия, хоккайдо, япония, в мире

При столкновении японского и российского судов пострадали три человека

04:03 26.05.2021 (обновлено: 07:07 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкЭкспедиционная яхта "Петр Первый" на подходе к архипелагу Кузова в Белом море
Экспедиционная яхта Петр Первый на подходе к архипелагу Кузова в Белом море - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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ТОКИО, 26 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Японское рыболовецкое судно "Дай-хати Хокко-мару" столкнулось с российским "Амуром" в районе города Момбецу на Хоккайдо, передает телеканал NHK со ссылкой на службу безопасности на море этого города.
Сообщается, что инцидент произошел утром в среду. Информацию о происшествии в беседе с РИА Новости подтвердил морской спасцентр "Южно-Сахалинск".
"Да, всё верно, японское и российское судно столкнулись. Это в зоне ответственности Японии. Про пострадавших ничего не знаем", — отметил собеседник агентства.
Экипаж амура спас пятерых человек, находившихся на борту японского судна, однако трое из них были без сознания. Информагентство Киодо позднее сообщило об их смерти.
Генконсул России в Саппоро Сергей Марин в разговоре с РИА Новости заявил о начале расследования происшествия. По его словам сейчас российское судно направляется в порт Момбецу, члены его экипажа, по предварительным данным, не пострадали.
Также по информации Марина, к столкновению судов мог привести сильный туман.
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Столкновение российского и японского судов возле ХоккайдоТокиоПроисшествияРоссияХоккайдоЯпонияВ мире
 
 
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