https://ria.ru/20210526/soglashenie-1733954668.html
Путин подписал закон о расторжении налогового соглашения с Нидерландами
Путин подписал закон о расторжении налогового соглашения с Нидерландами - РИА Новости, 26.05.2021
Путин подписал закон о расторжении налогового соглашения с Нидерландами
Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения между Россией и Нидерландами об избежании двойного налогообложения. Соответствующий документ... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:20
2021-05-26T12:20
2021-05-26T18:28
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владимир путин
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения между Россией и Нидерландами об избежании двойного налогообложения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее законопроект приняла Госдума и одобрил Совет Федерации. Если Россия направит уведомление о денонсации соглашения до 30 июня, то его действие прекратится с 1 января 2022 года.В марте прошлого года Путин поручил обложить дивиденды и проценты, переводимые на счета за рубежом, налогом в 15 процентов. Это потребовало корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими государствами.Всего таких стран четыре. Минфин согласовал изменения с Кипром, Мальтой и Люксембургом, такие же условия он предложил и Нидерландам. Однако в этом случае переговоры успехом не увенчались. В частности, Москва не приняла предложенный Амстердамом подход, так как он предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны.Как говорилось в пояснительной записке к проекту закона, в последние годы в Нидерланды выводились значительные ресурсы в виде процентов и дивидендов: в 2017 году объем таких выплат превысил 457 миллиардов рублей, в 2018-м он составил более 412 миллиардов, а в 2019-м — порядка 340 миллиардов.
https://ria.ru/20210217/peregovory-1597836844.html
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