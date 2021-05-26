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Адвокат оценила итоги слушания по делу MH17
Адвокат оценила итоги слушания по делу MH17 - РИА Новости, 26.05.2021
Адвокат оценила итоги слушания по делу MH17
Защита по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году получила важную информацию в результате опроса экспертов, но не исключает новых запросов... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T18:09
2021-05-26T18:09
россия
mh17. расследование
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
николай винниченко
дмитрий песков
москва
киев
в мире
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ГИЛЗЕ-РЕЙЕН (НИДЕРЛАНДЫ), 26 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Защита по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году получила важную информацию в результате опроса экспертов, но не исключает новых запросов суду, сообщила РИА Новости адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова.Выездное заседание по делу о крушении MH17 прошло 26 мая на базе ВВС Нидерландов Гилзе-Рейен, где находится место реконструкции лайнера. Оно стало завершающим в рамках предварительного судопроизводства. Слушания дела по существу начнутся 7 июня."Важные запросы были удовлетворены судом. Не все. Надо ещё посмотреть, какие юридические последствия будут в связи с этим. Важно то, что нам удалось добиться опроса ряда экспертов, которые принимали участие в судебно-медицинском расследовании. От них была получена важная информация", - сказала тен Дуссхате по завершении слушаний в рамках предварительного судопроизводства.По ее словам, на следующей неделе окружной суд Гааги подытожит все, что было сделано на протяжении слушаний в рамках предварительного судопроизводства."После этого мы посмотрим, какие запросы нам следует повторить и какие новые запросы мы можем сделать", - добавила адвокат.Она также не исключила, что по мере слушаний по существу у защиты могут появиться дополнительные запросы."Это наше третье посещение места реконструкции. Это была инициатива суда - провести здесь выездное заседание. Мы думаем, что оно было очень хорошо организовано. Однако на самом деле обломков гораздо больше, чем представлено здесь. Они лежат в 80 контейнерах. Также есть обломки, которые еще не восстанавливались. Так что здесь представлена ограниченная картина обломков", - сказала адвокат, комментируя итоги посещения места реконструкции.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17 , были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20210526/mh17-1734296000.html
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россия, mh17. расследование, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, дмитрий песков, москва, киев, в мире

Адвокат оценила итоги слушания по делу MH17

18:09 26.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание комплекса правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоялось суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Здание комплекса правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоялось суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ГИЛЗЕ-РЕЙЕН (НИДЕРЛАНДЫ), 26 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Защита по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году получила важную информацию в результате опроса экспертов, но не исключает новых запросов суду, сообщила РИА Новости адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова.
Выездное заседание по делу о крушении MH17 прошло 26 мая на базе ВВС Нидерландов Гилзе-Рейен, где находится место реконструкции лайнера. Оно стало завершающим в рамках предварительного судопроизводства. Слушания дела по существу начнутся 7 июня.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
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Адвокат рассказал о показаниях эксперта "Алмаз-Антея" по MH17
"Важные запросы были удовлетворены судом. Не все. Надо ещё посмотреть, какие юридические последствия будут в связи с этим. Важно то, что нам удалось добиться опроса ряда экспертов, которые принимали участие в судебно-медицинском расследовании. От них была получена важная информация", - сказала тен Дуссхате по завершении слушаний в рамках предварительного судопроизводства.
По ее словам, на следующей неделе окружной суд Гааги подытожит все, что было сделано на протяжении слушаний в рамках предварительного судопроизводства.
"После этого мы посмотрим, какие запросы нам следует повторить и какие новые запросы мы можем сделать", - добавила адвокат.
Начало заседания суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 09:33
Судья прокомментировала утечку записи разговоров обвиняемого по делу MH17
Она также не исключила, что по мере слушаний по существу у защиты могут появиться дополнительные запросы.
"Это наше третье посещение места реконструкции. Это была инициатива суда - провести здесь выездное заседание. Мы думаем, что оно было очень хорошо организовано. Однако на самом деле обломков гораздо больше, чем представлено здесь. Они лежат в 80 контейнерах. Также есть обломки, которые еще не восстанавливались. Так что здесь представлена ограниченная картина обломков", - сказала адвокат, комментируя итоги посещения места реконструкции.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 13:43
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Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17 , были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
 
РоссияMH17. РасследованиеВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Николай ВинниченкоДмитрий ПесковМоскваКиевВ мире
 
 
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