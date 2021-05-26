https://ria.ru/20210526/slovakiya-1734341528.html

Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов

Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов - РИА Новости, 26.05.2021

Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов

Словакия приняла решение о запрете полетов над своей территорией и использование своих аэропортов самолетами белорусских авиакомпаний, написал вечером в среду в РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T23:55

2021-05-26T23:55

2021-05-26T23:55

задержание основателя telegram-канала nexta

иван корчок

евросовет

совет ес

минск

белоруссия

словакия

вильнюс

в мире

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ПРАГА, 26 мая – РИА Новости. Словакия приняла решение о запрете полетов над своей территорией и использование своих аэропортов самолетами белорусских авиакомпаний, написал вечером в среду в Twitter глава МИД республики Иван Корчок.Самолет Ryanair, 23 мая летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали белорусские власти немедленно освободить его.Ранее лидеры Евросоюза поручили принять необходимые меры для запрета полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими аэропортов союза, говорится в выводах по итогам обсуждения этой темы на европейском саммите. Евросовет, в который входят главы государств и правительств ЕС, является высшим политическим органом союза. Принятые решения Евросовета должны быть затем оформлены и утверждены на уровне министров в Совете ЕС.

https://ria.ru/20210526/gretsiya-1734336842.html

https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733961917.html

минск

белоруссия

словакия

вильнюс

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, иван корчок, евросовет, совет ес, минск, белоруссия, словакия, вильнюс, в мире