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Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов - РИА Новости, 26.05.2021
Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
Словакия приняла решение о запрете полетов над своей территорией и использование своих аэропортов самолетами белорусских авиакомпаний, написал вечером в среду в РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T23:55
2021-05-26T23:55
2021-05-26T23:55
задержание основателя telegram-канала nexta
иван корчок
евросовет
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словакия
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в мире
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ПРАГА, 26 мая – РИА Новости. Словакия приняла решение о запрете полетов над своей территорией и использование своих аэропортов самолетами белорусских авиакомпаний, написал вечером в среду в Twitter глава МИД республики Иван Корчок.Самолет Ryanair, 23 мая летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали белорусские власти немедленно освободить его.Ранее лидеры Евросоюза поручили принять необходимые меры для запрета полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими аэропортов союза, говорится в выводах по итогам обсуждения этой темы на европейском саммите. Евросовет, в который входят главы государств и правительств ЕС, является высшим политическим органом союза. Принятые решения Евросовета должны быть затем оформлены и утверждены на уровне министров в Совете ЕС.
https://ria.ru/20210526/gretsiya-1734336842.html
https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733961917.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, иван корчок, евросовет, совет ес, минск, белоруссия, словакия, вильнюс, в мире