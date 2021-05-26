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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210526/siriya-1734291083.html
Захарова назвала заявление американских военных о Сирии лукавством
Захарова назвала заявление американских военных о Сирии лукавством - РИА Новости, 26.05.2021
Захарова назвала заявление американских военных о Сирии лукавством
Военные США лукавят, говоря о своей решающей роли в победе над терроризмом в Сирии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:57
2021-05-26T16:57
война в сирии
россия
мария захарова
сирия
сша
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Военные США лукавят, говоря о своей решающей роли в победе над терроризмом в Сирии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу Центрального командования США (CENTCOM) генерала Фрэнка Маккензи сообщило, что сокращение военного присутствия США на Ближнем Востоке может позволить России и Китаю заполнить вакуум силы и расширить свое влияние в районе Персидского заливаОна подчеркнула, что усилия России позволили вытеснить боевиков ИГ* и других террористических группировок из ключевых районов Сирии.По ее словам, у американцев в Сирии "совсем другие цели", в том числе связанные с месторождениями углеводородов. * Террористическая организация, запрещенная в России.
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россия, мария захарова, сирия, сша, в мире

Захарова назвала заявление американских военных о Сирии лукавством

16:57 26.05.2021
 
© AP PhotoВоенный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© AP Photo
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Военные США лукавят, говоря о своей решающей роли в победе над терроризмом в Сирии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу Центрального командования США (CENTCOM) генерала Фрэнка Маккензи сообщило, что сокращение военного присутствия США на Ближнем Востоке может позволить России и Китаю заполнить вакуум силы и расширить свое влияние в районе Персидского залива

"Господин Маккензи почему-то утаил от общественности тот факт, что подразделения ВС США находятся на сирийской территории без разрешения Дамаска, что делает само их присутствие нелегитимным. Кроме того, приписывая военным США единоличную роль в борьбе с ИГ* и недопущение возобновления его активности на территории Сирии, руководитель Центрального командования снова лукавит", - сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что усилия России позволили вытеснить боевиков ИГ* и других террористических группировок из ключевых районов Сирии.
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По ее словам, у американцев в Сирии "совсем другие цели", в том числе связанные с месторождениями углеводородов.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
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