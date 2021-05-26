https://ria.ru/20210526/siriya-1734291083.html

Захарова назвала заявление американских военных о Сирии лукавством

Захарова назвала заявление американских военных о Сирии лукавством - РИА Новости, 26.05.2021

Захарова назвала заявление американских военных о Сирии лукавством

Военные США лукавят, говоря о своей решающей роли в победе над терроризмом в Сирии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T16:57

2021-05-26T16:57

2021-05-26T16:57

война в сирии

россия

мария захарова

сирия

сша

в мире

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Военные США лукавят, говоря о своей решающей роли в победе над терроризмом в Сирии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу Центрального командования США (CENTCOM) генерала Фрэнка Маккензи сообщило, что сокращение военного присутствия США на Ближнем Востоке может позволить России и Китаю заполнить вакуум силы и расширить свое влияние в районе Персидского заливаОна подчеркнула, что усилия России позволили вытеснить боевиков ИГ* и других террористических группировок из ключевых районов Сирии.По ее словам, у американцев в Сирии "совсем другие цели", в том числе связанные с месторождениями углеводородов. * Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210421/ssha-1729201960.html

россия

сирия

сша

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россия, мария захарова, сирия, сша, в мире