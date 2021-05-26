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В Швейцарии ответили на заявление Белоруссии о ситуации с рейсом Ryanair
В Швейцарии ответили на заявление Белоруссии о ситуации с рейсом Ryanair - РИА Новости, 26.05.2021
В Швейцарии ответили на заявление Белоруссии о ситуации с рейсом Ryanair
Власти Швейцарии ничего не знали об угрозе взрыва на борту самолета Ryanair в минувшее воскресенье, сообщил РИА Новости официальный представитель Федерального... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T14:26
2021-05-26T15:54
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
александр лукашенко
минск
вильнюс
ryanair
белоруссия
швейцария
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ЖЕНЕВА, 26 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Власти Швейцарии ничего не знали об угрозе взрыва на борту самолета Ryanair в минувшее воскресенье, сообщил РИА Новости официальный представитель Федерального офиса по международным делам страны Пьер-Алан Эльтшингер.Так в ведомстве прокомментировали заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что электронное письмо о минировании рейса поступило из Швейцарии одновременно в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска."Таким образом, сообщений от швейцарских властей властям Белоруссии об этом не было", — добавил собеседник агентства.Экстренная посадка в МинскеДвадцать третьего мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали при проверке документов. В республике против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем задержали также гражданку России Софию Сапегу. По информации российского МИД, ее подозревают в совершении уголовных преступлений в Белоруссии в августе-сентябре 2020 года.Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Брюссель запретил белорусским авиакомпаниям пользоваться воздушным пространством и аэропортами Евросоюза.В Белоруссии ответили, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта, а командир экипажа сам принял решение совершить посадку. В свою очередь, Лукашенко потребовал от западных стран компенсировать Минску расходы, связанные с инцидентом. Он пояснил, что по его команде были подняты по тревоге МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы.
https://ria.ru/20210525/rasshifrovka-1733853876.html
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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, александр лукашенко, минск, вильнюс, ryanair, белоруссия, швейцария, в мире

В Швейцарии ответили на заявление Белоруссии о ситуации с рейсом Ryanair

14:26 26.05.2021 (обновлено: 15:54 26.05.2021)
 
© AP Photo / Martin Meissner, FileСамолет авиакомпании Ryanair
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© AP Photo / Martin Meissner, File
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ЖЕНЕВА, 26 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Власти Швейцарии ничего не знали об угрозе взрыва на борту самолета Ryanair в минувшее воскресенье, сообщил РИА Новости официальный представитель Федерального офиса по международным делам страны Пьер-Алан Эльтшингер.
Так в ведомстве прокомментировали заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что электронное письмо о минировании рейса поступило из Швейцарии одновременно в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска.
"Таким образом, сообщений от швейцарских властей властям Белоруссии об этом не было", — добавил собеседник агентства.

Экстренная посадка в Минске

Двадцать третьего мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
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На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали при проверке документов. В республике против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем задержали также гражданку России Софию Сапегу. По информации российского МИД, ее подозревают в совершении уголовных преступлений в Белоруссии в августе-сентябре 2020 года.
Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Брюссель запретил белорусским авиакомпаниям пользоваться воздушным пространством и аэропортами Евросоюза.
В Белоруссии ответили, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта, а командир экипажа сам принял решение совершить посадку. В свою очередь, Лукашенко потребовал от западных стран компенсировать Минску расходы, связанные с инцидентом. Он пояснил, что по его команде были подняты по тревоге МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы.
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София СапегаЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичАлександр ЛукашенкоМинскВильнюсRyanairБелоруссияШвейцарияВ мире
 
 
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