https://ria.ru/20210526/shveytsariya-1733984406.html

В Швейцарии ответили на заявление Белоруссии о ситуации с рейсом Ryanair

В Швейцарии ответили на заявление Белоруссии о ситуации с рейсом Ryanair - РИА Новости, 26.05.2021

В Швейцарии ответили на заявление Белоруссии о ситуации с рейсом Ryanair

Власти Швейцарии ничего не знали об угрозе взрыва на борту самолета Ryanair в минувшее воскресенье, сообщил РИА Новости официальный представитель Федерального... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T14:26

2021-05-26T14:26

2021-05-26T15:54

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

александр лукашенко

минск

вильнюс

ryanair

белоруссия

швейцария

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ЖЕНЕВА, 26 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Власти Швейцарии ничего не знали об угрозе взрыва на борту самолета Ryanair в минувшее воскресенье, сообщил РИА Новости официальный представитель Федерального офиса по международным делам страны Пьер-Алан Эльтшингер.Так в ведомстве прокомментировали заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что электронное письмо о минировании рейса поступило из Швейцарии одновременно в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска."Таким образом, сообщений от швейцарских властей властям Белоруссии об этом не было", — добавил собеседник агентства.Экстренная посадка в МинскеДвадцать третьего мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали при проверке документов. В республике против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем задержали также гражданку России Софию Сапегу. По информации российского МИД, ее подозревают в совершении уголовных преступлений в Белоруссии в августе-сентябре 2020 года.Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Брюссель запретил белорусским авиакомпаниям пользоваться воздушным пространством и аэропортами Евросоюза.В Белоруссии ответили, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта, а командир экипажа сам принял решение совершить посадку. В свою очередь, Лукашенко потребовал от западных стран компенсировать Минску расходы, связанные с инцидентом. Он пояснил, что по его команде были подняты по тревоге МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы.

https://ria.ru/20210525/rasshifrovka-1733853876.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

минск

вильнюс

белоруссия

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, александр лукашенко, минск, вильнюс, ryanair, белоруссия, швейцария, в мире