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Комитет ЕП одобрил проект решения по COVID-сертификату
Комитет ЕП одобрил проект решения по COVID-сертификату - РИА Новости, 26.05.2021
Комитет ЕП одобрил проект решения по COVID-сертификату
Комитет по гражданским свободам Европейского парламента в среду одобрил проект решения по введению в ЕС коронавирусного сертификата, говорится в заявлении ЕП. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T17:34
2021-05-26T17:58
распространение коронавируса
европарламент
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
коронавирус covid-19
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Комитет по гражданским свободам Европейского парламента в среду одобрил проект решения по введению в ЕС коронавирусного сертификата, говорится в заявлении ЕП.Для окончательного утверждения документу необходимо пройти только согласование на пленарной сессии Европарламента 7-10 июня."Пакет документов по цифровому коронавирусному сертификату ЕС одобрен в комитете по гражданским свободам 52 голосами за, против 13 и трое воздержавшихся", - говорится в документе.Европейская комиссия 17 марта представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых коронавирусных сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке против COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета. Речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС. Однако страны союза будут иметь право самостоятельно признавать у себя и другие вакцины.Такой сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода. По замыслу ЕС, сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой - позволить ускорить возвращение к свободному передвижению населения между странами союза.Еврокомиссия предлагала сделать использование COVID-сертификатов внутри ЕС временным - пока Всемирная организация здравоохранения не отменит международную чрезвычайную ситуацию. Ожидается, что коронавирусный сертификат будет введен на территории ЕС на строго ограниченное время – 12 месяцев.Этот документ в электронном или бумажном виде с 1 июля будет доступен жителям ЕС в трех вариантах: сертификат о вакцинации, о негативном тесте и о выздоровлении от COVID-19. Они будут бесплатными для всех граждан ЕС. Их можно получить на электронном носителе или распечатать.Еврокомиссия также выделит 100 миллионов евро, чтобы максимально удешевить для граждан проведение тестов для внесения информации в коронавирусный сертификат.Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее также сообщила, что IT-инфраструктура, которая позволит запустить коронавирусные сертификаты на уровне Евросоюза, будет готова к 1 июня.
https://ria.ru/20210524/lavrov-1733622157.html
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европарламент, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, коронавирус covid-19, в мире

Комитет ЕП одобрил проект решения по COVID-сертификату

17:34 26.05.2021 (обновлено: 17:58 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Комитет по гражданским свободам Европейского парламента в среду одобрил проект решения по введению в ЕС коронавирусного сертификата, говорится в заявлении ЕП.
Для окончательного утверждения документу необходимо пройти только согласование на пленарной сессии Европарламента 7-10 июня.
"Пакет документов по цифровому коронавирусному сертификату ЕС одобрен в комитете по гражданским свободам 52 голосами за, против 13 и трое воздержавшихся", - говорится в документе.
Европейская комиссия 17 марта представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых коронавирусных сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке против COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета. Речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС. Однако страны союза будут иметь право самостоятельно признавать у себя и другие вакцины.
Такой сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода. По замыслу ЕС, сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой - позволить ускорить возвращение к свободному передвижению населения между странами союза.
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Этот документ в электронном или бумажном виде с 1 июля будет доступен жителям ЕС в трех вариантах: сертификат о вакцинации, о негативном тесте и о выздоровлении от COVID-19. Они будут бесплатными для всех граждан ЕС. Их можно получить на электронном носителе или распечатать.
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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее также сообщила, что IT-инфраструктура, которая позволит запустить коронавирусные сертификаты на уровне Евросоюза, будет готова к 1 июня.
 
Распространение коронавирусаЕвропарламентУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзКоронавирус COVID-19В мире
 
 
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