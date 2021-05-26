https://ria.ru/20210526/sertifikat-1734299579.html
Комитет ЕП одобрил проект решения по COVID-сертификату
Комитет ЕП одобрил проект решения по COVID-сертификату - РИА Новости, 26.05.2021
Комитет ЕП одобрил проект решения по COVID-сертификату
Комитет по гражданским свободам Европейского парламента в среду одобрил проект решения по введению в ЕС коронавирусного сертификата, говорится в заявлении ЕП. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T17:34
2021-05-26T17:34
2021-05-26T17:58
распространение коронавируса
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урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Комитет по гражданским свободам Европейского парламента в среду одобрил проект решения по введению в ЕС коронавирусного сертификата, говорится в заявлении ЕП.Для окончательного утверждения документу необходимо пройти только согласование на пленарной сессии Европарламента 7-10 июня."Пакет документов по цифровому коронавирусному сертификату ЕС одобрен в комитете по гражданским свободам 52 голосами за, против 13 и трое воздержавшихся", - говорится в документе.Европейская комиссия 17 марта представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых коронавирусных сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке против COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета. Речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС. Однако страны союза будут иметь право самостоятельно признавать у себя и другие вакцины.Такой сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода. По замыслу ЕС, сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой - позволить ускорить возвращение к свободному передвижению населения между странами союза.Еврокомиссия предлагала сделать использование COVID-сертификатов внутри ЕС временным - пока Всемирная организация здравоохранения не отменит международную чрезвычайную ситуацию. Ожидается, что коронавирусный сертификат будет введен на территории ЕС на строго ограниченное время – 12 месяцев.Этот документ в электронном или бумажном виде с 1 июля будет доступен жителям ЕС в трех вариантах: сертификат о вакцинации, о негативном тесте и о выздоровлении от COVID-19. Они будут бесплатными для всех граждан ЕС. Их можно получить на электронном носителе или распечатать.Еврокомиссия также выделит 100 миллионов евро, чтобы максимально удешевить для граждан проведение тестов для внесения информации в коронавирусный сертификат.Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее также сообщила, что IT-инфраструктура, которая позволит запустить коронавирусные сертификаты на уровне Евросоюза, будет готова к 1 июня.
https://ria.ru/20210524/lavrov-1733622157.html
https://ria.ru/20210419/vaktsinatsiya-1728978357.html
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европарламент, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, коронавирус covid-19, в мире
БРЮССЕЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Комитет по гражданским свободам Европейского парламента в среду одобрил проект решения по введению в ЕС коронавирусного сертификата, говорится в заявлении ЕП.
Для окончательного утверждения документу необходимо пройти только согласование на пленарной сессии Европарламента
7-10 июня.
"Пакет документов по цифровому коронавирусному сертификату ЕС одобрен в комитете по гражданским свободам 52 голосами за, против 13 и трое воздержавшихся", - говорится в документе.
Европейская комиссия 17 марта представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых коронавирусных сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке против COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета. Речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС. Однако страны союза будут иметь право самостоятельно признавать у себя и другие вакцины.
Такой сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода. По замыслу ЕС, сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой - позволить ускорить возвращение к свободному передвижению населения между странами союза.
Еврокомиссия
предлагала сделать использование COVID-сертификатов внутри ЕС временным - пока Всемирная организация здравоохранения не отменит международную чрезвычайную ситуацию. Ожидается, что коронавирусный сертификат будет введен на территории ЕС на строго ограниченное время – 12 месяцев.
Этот документ в электронном или бумажном виде с 1 июля будет доступен жителям ЕС в трех вариантах: сертификат о вакцинации, о негативном тесте и о выздоровлении от COVID-19. Они будут бесплатными для всех граждан ЕС. Их можно получить на электронном носителе или распечатать.
Еврокомиссия также выделит 100 миллионов евро, чтобы максимально удешевить для граждан проведение тестов для внесения информации в коронавирусный сертификат.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
ранее также сообщила, что IT-инфраструктура, которая позволит запустить коронавирусные сертификаты на уровне Евросоюза
, будет готова к 1 июня.