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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210526/seminariya-1733951493.html
Священников в Казани научат исламу
Священников в Казани научат исламу - РИА Новости, 26.05.2021
Священников в Казани научат исламу
Магистерская программа "Исламоведение" с изучением арабского языка появится в Казанской православной духовной семинарии в следующем учебном году, рассказал РИА... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:08
2021-05-26T12:08
религия и мировоззрение
дамир мухетдинов
русская православная церковь
республика татарстан (татарстан)
казань
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Магистерская программа "Исламоведение" с изучением арабского языка появится в Казанской православной духовной семинарии в следующем учебном году, рассказал РИА Новости председатель учебного комитета РПЦ, протоиерей Максим Козлов."Магистратуру по исламоведению в Казанской духовной семинарии планируется открыть в два этапа. Поскольку полноценное изучение религиозной традиции ислама подразумевает, конечно же, знание арабского, в наступающем учебному году первый год магистратуры будет посвящен преимущественно изучению арабского языка и арабистики в широком смысле слова, а следующие два учебных года будут связаны с изучением вероучения, источников традиций, исторического и культурного контекста ислама в мире и в нашей стране", - сказал Козлов.Он отметил, что Казанская семинарии исторически была связана с изучением нехристианской религиозности, в этом была ее специфика как высшего учебного заведения. В частности, впервые Коран на русском языке был издан в 1878 году в переводе педагога семинарии, востоковеда Гордия Саблукова."И здесь можно выделить, с одной стороны, возвращение к традиции, а с другой – ответ на вызовы эпохи. Нам, конечно, нужны адекватные, спокойные академичные знания об исламе", - отметил Козлов.Ректор Московского исламского института (МИИ), первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов рассказал РИА Новости, что в МИИ пока нет планов вводить преподавание истории христианства."У нас таких планов нет, у нас Болгарская исламская академия занимается межконфессиональным диалогом, а наш профиль – исламская теология. Логично, что с учетом увеличения исламского населения увеличивается и интерес к изучению ислама и его ценностей, и со стороны РПЦ в том числе", - сказал Мухетдинов.
https://sn.ria.ru/20210312/teologiya-1600873173.html
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дамир мухетдинов, русская православная церковь, республика татарстан (татарстан), казань

Священников в Казани научат исламу

12:08 26.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВид на Мечеть Кул Шариф (слева) и Благовещенский собор (справа), расположенные на территории Казанского Кремля, со смотровой площадки отеля "Ривьера"
Вид на Мечеть Кул Шариф (слева) и Благовещенский собор (справа), расположенные на территории Казанского Кремля, со смотровой площадки отеля Ривьера - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Магистерская программа "Исламоведение" с изучением арабского языка появится в Казанской православной духовной семинарии в следующем учебном году, рассказал РИА Новости председатель учебного комитета РПЦ, протоиерей Максим Козлов.
"Магистратуру по исламоведению в Казанской духовной семинарии планируется открыть в два этапа. Поскольку полноценное изучение религиозной традиции ислама подразумевает, конечно же, знание арабского, в наступающем учебному году первый год магистратуры будет посвящен преимущественно изучению арабского языка и арабистики в широком смысле слова, а следующие два учебных года будут связаны с изучением вероучения, источников традиций, исторического и культурного контекста ислама в мире и в нашей стране", - сказал Козлов.
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Он отметил, что Казанская семинарии исторически была связана с изучением нехристианской религиозности, в этом была ее специфика как высшего учебного заведения. В частности, впервые Коран на русском языке был издан в 1878 году в переводе педагога семинарии, востоковеда Гордия Саблукова.
"И здесь можно выделить, с одной стороны, возвращение к традиции, а с другой – ответ на вызовы эпохи. Нам, конечно, нужны адекватные, спокойные академичные знания об исламе", - отметил Козлов.
Ректор Московского исламского института (МИИ), первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов рассказал РИА Новости, что в МИИ пока нет планов вводить преподавание истории христианства.
"У нас таких планов нет, у нас Болгарская исламская академия занимается межконфессиональным диалогом, а наш профиль – исламская теология. Логично, что с учетом увеличения исламского населения увеличивается и интерес к изучению ислама и его ценностей, и со стороны РПЦ в том числе", - сказал Мухетдинов.
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Религия и мировоззрениеДамир МухетдиновРусская православная церковьРеспублика Татарстан (Татарстан)Казань
 
 
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