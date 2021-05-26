https://ria.ru/20210526/sanktsii-1734299161.html
Лукашенко рассказал о проблемах нефтяных компаний из-за санкций Запада
Лукашенко рассказал о проблемах нефтяных компаний из-за санкций Запада - РИА Новости, 26.05.2021
Лукашенко рассказал о проблемах нефтяных компаний из-за санкций Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует обсудить в пятницу с российском коллегой Владимиром Путиным ситуацию с попавшими под санкции... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T17:32
2021-05-26T17:32
2021-05-26T17:45
россия
александр лукашенко
евросоюз
владимир путин
белоруссия
сша
в мире
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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует обсудить в пятницу с российском коллегой Владимиром Путиным ситуацию с попавшими под санкции Запада компаниями, в том числе продажу нефти Минску."Что касается Российской Федерации, там не без проблем. Некоторые олигархи проплачивают наших негодяев за будущие предприятия, которые потом передадут беглым. Не скажу, что у нас ухудшились отношения с россиянами, наоборот, мы сейчас пытаемся найти выход из того или иного конкретного положения", - приводит слова Лукашенко в среду госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.Он отметил, что это "в том числе касается предприятий, которые попадают под санкции (Запада – ред.)"."Вы же понимаете, что они попадают под санкции, из-за нас тоже могут попасть. Ну вот как им сейчас продавать нам нефть? Частная компания побаивается. В пятницу мы должны найти с Путиным развязку", - сказал президент.Касаясь белорусско-российского сотрудничества, Лукашенко отметил активную торговлю. Сотрудничество идет на уровне конкретных предприятий, а по глобальным союзным программам страны берут лучшее друг у друга, продолжил он."Никто там речи не ведет о сдаче суверенитета. Еще раз повторяю: сдача суверенитета – это не со мной... Это ценность непреходящая, мужики, непреходящая. Никогда нам не будет счастья, если нами кто-то будет управлять", – подчеркнул Лукашенко.Среди стран, на поддержку которых может рассчитывать Белоруссия, он назвал РФ и Китай. "И Россия, и Китай – они молодцы, они здорово нас поддерживают, помогают. Но у каждого свой стиль: русский рубашку рванул – и пошел, китайцы – аккуратно, осторожно, без шума, без гвалта будут делать", - подчеркнул Лукашенко.Ранее США заявили, что с 3 июня возобновляют санкции против белорусских предприятий из-за ситуации с правами человека в республике. Согласно публикации минфина США, санкции касаются девяти ранее включенных в санкционный список компаний нефтехимического сектора: Белорусского нефтяного торгового дома, "Белнефтехима" и его филиала в США Belneftekhim USA Inc, предприятий "Белшина", "Гродно Азот", "Завод Химволокно", "Гродно Азот", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк-Стекловолокно". В "Белнефтехиме" по этому поводу заявляли, что рассматривают такой шаг как безосновательный и бесперспективный.В апреле СМИ со ссылкой на источники в российских нефтяных компаниях сообщили, что крупнейшие поставщики нефти в Белоруссию - "Роснефть" и "Сургутнефтегаз" - могут отказаться от поставок на белорусский НПЗ "Нафтан", поскольку опасаются последствий американских санкций в отношении концерна "Белнефтехим" и компаний, входящих в его состав. Но 2 мая премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что поставки российской нефти на НПЗ республики идут в штатном режиме в соответствии с контрактами, санкции США на них не влияют.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными, а Александра Лукашенко – избранным президентом. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли об ответе на санкции - в частности, об контрмерах политического характера говорил МИД.Кроме того, 23 апреля пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.
https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733987126.html
https://ria.ru/20210526/opravdaniya-1734270934.html
https://ria.ru/20201105/mestorozhdenie-1583143559.html
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россия, александр лукашенко, евросоюз, владимир путин, белоруссия, сша, в мире
МИНСК, 26 мая – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что планирует обсудить в пятницу с российском коллегой Владимиром Путиным
ситуацию с попавшими под санкции Запада компаниями, в том числе продажу нефти Минску.
"Что касается Российской Федерации
, там не без проблем. Некоторые олигархи проплачивают наших негодяев за будущие предприятия, которые потом передадут беглым. Не скажу, что у нас ухудшились отношения с россиянами, наоборот, мы сейчас пытаемся найти выход из того или иного конкретного положения", - приводит слова Лукашенко в среду госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте
.
Он отметил, что это "в том числе касается предприятий, которые попадают под санкции (Запада – ред.)".
"Вы же понимаете, что они попадают под санкции, из-за нас тоже могут попасть. Ну вот как им сейчас продавать нам нефть? Частная компания побаивается. В пятницу мы должны найти с Путиным развязку", - сказал президент.
Касаясь белорусско-российского сотрудничества, Лукашенко отметил активную торговлю. Сотрудничество идет на уровне конкретных предприятий, а по глобальным союзным программам страны берут лучшее друг у друга, продолжил он.
"Никто там речи не ведет о сдаче суверенитета. Еще раз повторяю: сдача суверенитета – это не со мной... Это ценность непреходящая, мужики, непреходящая. Никогда нам не будет счастья, если нами кто-то будет управлять", – подчеркнул Лукашенко.
Среди стран, на поддержку которых может рассчитывать Белоруссия, он назвал РФ и Китай. "И Россия, и Китай – они молодцы, они здорово нас поддерживают, помогают. Но у каждого свой стиль: русский рубашку рванул – и пошел, китайцы – аккуратно, осторожно, без шума, без гвалта будут делать", - подчеркнул Лукашенко.
Ранее США заявили, что с 3 июня возобновляют санкции против белорусских предприятий из-за ситуации с правами человека в республике. Согласно публикации минфина США, санкции касаются девяти ранее включенных в санкционный список компаний нефтехимического сектора: Белорусского нефтяного торгового дома, "Белнефтехима" и его филиала в США Belneftekhim USA Inc, предприятий "Белшина", "Гродно Азот", "Завод Химволокно", "Гродно Азот", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк-Стекловолокно". В "Белнефтехиме" по этому поводу заявляли, что рассматривают такой шаг как безосновательный и бесперспективный.
В апреле СМИ со ссылкой на источники в российских нефтяных компаниях сообщили, что крупнейшие поставщики нефти в Белоруссию - "Роснефть" и "Сургутнефтегаз" - могут отказаться от поставок на белорусский НПЗ "Нафтан", поскольку опасаются последствий американских санкций в отношении концерна "Белнефтехим" и компаний, входящих в его состав. Но 2 мая премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что поставки российской нефти на НПЗ республики идут в штатном режиме в соответствии с контрактами, санкции США на них не влияют.
Отношения Белоруссии
со странами Запада после выборов резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными, а Александра Лукашенко – избранным президентом. Евросоюз
, Великобритания
, США
и Канада
ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли об ответе на санкции - в частности, об контрмерах политического характера говорил МИД.
Кроме того, 23 апреля пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.