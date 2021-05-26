https://ria.ru/20210526/samozanyatye-1733989102.html

ВЦИОМ выяснил, что россияне думают о самозанятых

ВЦИОМ выяснил, что россияне думают о самозанятых - РИА Новости, 26.05.2021

ВЦИОМ выяснил, что россияне думают о самозанятых

Треть россиян не слышали о возможности регистрации в качестве самозанятого, но большинство граждан о таком праве все же знают, заявил директор по работе с... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T14:53

2021-05-26T14:53

2021-05-26T14:53

россия

вциом

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/153338/19/1533381914_0:0:5616:3159_1920x0_80_0_0_c69d6306952ad833b95680db7483f6f1.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Треть россиян не слышали о возможности регистрации в качестве самозанятого, но большинство граждан о таком праве все же знают, заявил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.На вопрос, нужно ли самозанятым предоставлять право вступать в профессиональный союз, больше половины респондентов (53%) ответили отрицательно, заявил Родин. "Треть опрошенных (32%) говорят, что нет, все-таки самозанятым нужно предоставить право вступать в профсоюзы, если такое желание у них имеется, платить взносы, и профсоюзы смогут защитить их права. Действительно, институт профсоюзов, возможно, по крайней мере с точки зрения общественного взгляда, переживает не лучшие времена периода своего расцвета", - добавил Родин.Он отметил, что на сегодняшний день самозанятые платят налог только на профессиональную деятельность и не имеют права платить взносы в государственные фонды, чтобы получать оплачиваемые больничные, декретные отпуска.При этом на вопрос, стоит ли легализовать труд самозанятых при предоставлении социальных услуг, 50% ответили утвердительно, 40% сказали, что такой договор пока не важен.В презентации Родина отмечается, что всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 18 мая. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - формализованное телефонное интервью, при котором интервьюер задает вопросы и фиксирует ответы. Погрешность - 2,5%. Осторожное регулированиеКак отметила замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская, самозанятость нужно рассматривать как юридическую форму платформенной занятости, предполагающей использование людьми той или иной цифровой платформы для поиска клиентов и предоставления услуг. В ходе мероприятия Синявская презентовала исследование, обобщающее подходы к регулированию платформенной занятости на основе международного опыта и практик.Главными плюсами данной формы занятости для работника исследователь назвала автономность, свободу выбора графика и объема работы, расширенную географию поиска работы, а также низкий барьер входа (самозанятыми могут и самые молодые, и пенсионеры, и женщины с детьми, и лица с ограничениями по здоровью). Минус – нерегулярный доход и отсутствие механизмов защиты трудовых и социальных прав.Как считает Синявская, новая форма занятости выгодна и для экономики в целом, так как дает возможность повысить доходы наиболее уязвимых групп населения и снизить безработицу (что мы наблюдали в период пандемии). Также это помогает легализовать неформальную занятость, что особенно актуально для России."Сегодня мы видим движение снизу, когда сами платформы берут на себя инициативу и предлагают решения. И государство должно стать для них партнером - обе стороны готовы на хороший диалог. В любом случае, решения по регулированию платформенной занятости должны быть осторожными и сбалансированными, чтобы не навредить новому явлению", - уверена Синявская.С ней согласна доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" Людмила Иванова-Швец, которая считает, что Россия не должна ограничиваться применением зарубежных практик, а способна выработать собственные решения проблемы регулирования этого рынка.По ее мнению, решение о выплате взносов в социальные фонды нужно отдать на откуп тем, кто использует режим самозанятости. Для этого нужно создать саморегулируемую организацию, которая могла бы аккумулировать идеи, проблемы и стать площадкой для выработки необходимых правил и норм. В свою очередь, директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко указал, что развитая платформенная модель организации занятости является "обязательным условием" для того, чтобы страна сегодня оставалась конкурентной. При этом, по его мнению, государству нужно применять гибкие подходы к правовому регулированию трудовых отношений. Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев уверен, что платформенную занятость, которая представляет трудовой рынок XXI века, нельзя регулировать с помощью традиционного трудового законодательства XX века."Платформенная занятость, как закон тяготения, это некая объективная реальность, которую отменить уже нельзя и с которой нужно работать. Она должна стать для государства инструментом развития, а не средством затыкания дыр", - сказал Журавлев.Руководитель проектного офиса "Цифровая экономика" федерального проекта "Цифровые технологии" Алексей Макушкин уверен, что платформенная экономика – это уже "не просто элемент антикризисных мероприятий, а элемент перспективной стратегии развития экономики страны"."Все большему числу людей придется жить в условиях платформенной экономики, платформенной занятости, и государству нужно на это реагировать, вести диалог. Нужно понимать, как управлять всем этим за рамками кризиса, когда придется иметь дело с большими инвестициями, с серьезными иностранными партнерами, переходить на долгосрочный формат работы платформ", - отметил Макушкин.

https://ria.ru/20210513/organizatsii-1732059680.html

https://ria.ru/20210525/otdykh-1733791977.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вциом, общество, экономика