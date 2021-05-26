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https://ria.ru/20210526/samolet-1733984692.html
Эксперт: за историей с бортом Ryanair в Минске стоит британская разведка
Эксперт: за историей с бортом Ryanair в Минске стоит британская разведка - РИА Новости, 26.05.2021
Эксперт: за историей с бортом Ryanair в Минске стоит британская разведка
За всей историей с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии стоит британская разведка, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T14:27
2021-05-26T14:27
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
ми-6
ryanair
минск
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. За всей историей с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии стоит британская разведка, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.Мартынов обратил внимание на "нелепое с точки зрения логики заявление представителей Великобритании о том, что самолет посадили в Минске, но во всем виновата Россия, поэтому нужно ввести санкции против "Северного потока". "Таких маячков много во всей этой истории. В первую очередь это (посадка самолета Ryanair) было развернуто против Белоруссии, а конечной целью является, конечно, Россия", - пояснил аналитик.Он уверен, что инцидент с Ryanair в Белоруссии – "четко просчитанная спецоперация с жестким и с хорошо организованным медиапланированием". "Причем британцы действуют самостоятельно. Они даже США не поставили в известность. Посмотрите, первая реакция США была такая же, как в России, – "давайте сначала разберемся, а потом будем принимать решение и шаги". Это говорит о том, что Британия руками поляков и прибалтов с включением механизмов европейской псевдосолидарности провела эту спецоперацию", - указал эксперт.Мартынов считает, что такая "участившаяся активность с проведением масштабных спецопераций вокруг России на постсоветском пространстве со стороны организации (МИ-6), которой руководит (Ричард) Мур, вызывает недоумение".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "истерикой" реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии. Она напомнила о случаях вынужденных посадок самолетов, которые были в прошлом и на которые никакой реакции Запада не было. Так, она привела в пример инцидент с бортом президента Боливии в 2013 году, который вынудили сесть в Вене по требованию спецслужб США, преследовавших экс-агента ЦРУ Эдварда Сноудена. В 2004 году принудительно посадили личный борт сенатора Андрея Вавилова принудительно, опять же по требованию США. В 2012 году российский борт посадили в Турции и досмотрели судно, добавила она.
https://ria.ru/20210524/planes-1733661920.html
https://ria.ru/20210526/minirovanie-1733967261.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ми-6, ryanair, минск, в мире

Эксперт: за историей с бортом Ryanair в Минске стоит британская разведка

14:27 26.05.2021
 
© REUTERS / Andrius SytasСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© REUTERS / Andrius Sytas
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. За всей историей с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии стоит британская разведка, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.
Самолет Ан-26 ВВС Белоруссии
24 мая, 15:44
Жесткая посадка. Кто и ради кого разворачивал самолеты
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
"Это серьезная внешняя спецоперация. Почерк и некоторые маячки, которые в последнее время расставляют, желая дать понять специалистам о своем авторстве, указывают на британскую спецслужбу", - сказал эксперт РИА Новости.
Мартынов обратил внимание на "нелепое с точки зрения логики заявление представителей Великобритании о том, что самолет посадили в Минске, но во всем виновата Россия, поэтому нужно ввести санкции против "Северного потока". "Таких маячков много во всей этой истории. В первую очередь это (посадка самолета Ryanair) было развернуто против Белоруссии, а конечной целью является, конечно, Россия", - пояснил аналитик.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
13:09
Лукашенко заявил, что сообщения о бомбе на рейсе Ryanair пришли из Швейцарии
Он уверен, что инцидент с Ryanair в Белоруссии – "четко просчитанная спецоперация с жестким и с хорошо организованным медиапланированием". "Причем британцы действуют самостоятельно. Они даже США не поставили в известность. Посмотрите, первая реакция США была такая же, как в России, – "давайте сначала разберемся, а потом будем принимать решение и шаги". Это говорит о том, что Британия руками поляков и прибалтов с включением механизмов европейской псевдосолидарности провела эту спецоперацию", - указал эксперт.
Мартынов считает, что такая "участившаяся активность с проведением масштабных спецопераций вокруг России на постсоветском пространстве со стороны организации (МИ-6), которой руководит (Ричард) Мур, вызывает недоумение".
Авиадиспетчеры во время наблюдения за самолетами на мониторе - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 14:56
Случаи закрытия воздушного пространства по политическим мотивам
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "истерикой" реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии. Она напомнила о случаях вынужденных посадок самолетов, которые были в прошлом и на которые никакой реакции Запада не было. Так, она привела в пример инцидент с бортом президента Боливии в 2013 году, который вынудили сесть в Вене по требованию спецслужб США, преследовавших экс-агента ЦРУ Эдварда Сноудена. В 2004 году принудительно посадили личный борт сенатора Андрея Вавилова принудительно, опять же по требованию США. В 2012 году российский борт посадили в Турции и досмотрели судно, добавила она.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичМи-6RyanairМинскВ мире
 
 
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