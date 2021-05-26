https://ria.ru/20210526/samolet-1733955980.html

Лукашенко: Вильнюс, Киев, Львов и Варшава отказались принять борт Ryanair

Лукашенко: Вильнюс, Киев, Львов и Варшава отказались принять борт Ryanair - РИА Новости, 26.05.2021

Лукашенко: Вильнюс, Киев, Львов и Варшава отказались принять борт Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что самолет Ryanair после сообщения о заложенной бомбе не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T12:25

2021-05-26T12:25

2021-05-26T13:37

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

александр лукашенко

минск

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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что самолет Ryanair после сообщения о заложенной бомбе не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев."Почему командир экипажа решил посадить в Минске, когда до Вильнюса оставалось около 70 километров? Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке: ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то все-таки очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске?" - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.Что касается поднятия в воздух истребителя, сопровождавшего самолет Ryanair, это было сделано в соответствии с алгоритмом действий дежурных сил ПВО, заявил Лукашенко. По его словам, это не ноу-хау Белоруссии, так делают и в других странах."Он (истребитель – ред.) должен был ни в коем случае не допустить отклонения от курса гражданского судна с взрывчаткой, его так воспринимали. Если вдруг что-то случилось бы, он должен был передать координаты нашим спасателям, вертолетам, которые мгновенно должны были прибыть в точку падения самолета. И если бы вдруг у пилотов возникли проблемы с посадкой, он должен был вывести этот самолет на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Минска. Мы обязаны были так поступить, чтобы обеспечить безопасность в воздухе и, самое главное, на земле", - пояснил белорусский лидер.По его словам, если бы в США гражданский самолет отклонился от курса и направился в закрытую зону, его бы сбили без всяких разговоров, чтобы предотвратить гибель людей на земле.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие же компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210525/rasshifrovka-1733853876.html

https://ria.ru/20210526/minirovanie-1733967261.html

https://ria.ru/20210524/planes-1733661920.html

минск

белоруссия

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, александр лукашенко, минск, белоруссия, вильнюс, в мире