https://ria.ru/20210526/ptitsy-1736512191.html

Птицы чечевицы вернулись из Азии в Москву

Птицы чечевицы вернулись из Азии в Москву - РИА Новости, 10.06.2021

Птицы чечевицы вернулись из Азии в Москву

Птицы чечевицы вернулись из Азии в Москву, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 10.06.2021

2021-05-26T14:53

2021-05-26T14:53

2021-06-10T17:49

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москва

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Птицы чечевицы вернулись из Азии в Москву, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."В конце мая маленькие, размером с воробья, птицы вернулись в природно-исторический парк "Кузьминки-Люблино". Вскоре их можно будет наблюдать на всех природных территориях Москвы. Зиму они проводят в Азии. В конце мая, а то и в начале июня в московских парках можно услышать своеобразную песенку "Витю видел" или "Че-че-ви-чи-чью", или "Че-че-вицу видел?". Поэтому хозяина этой песни так и зовут - обыкновенная чечевица", - говорится в сообщении.Отмечается, что птицы образуют пары, строят гнезда на кустах на высоте человеческого роста. Характерные местообитания этой птицы - луга с кустарниками, опушки, окраины болот с кустами и деревьями.

https://ria.ru/20210524/ezhata-1733641333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва