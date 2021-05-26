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Птицы чечевицы вернулись из Азии в Москву
Птицы чечевицы вернулись из Азии в Москву - РИА Новости, 10.06.2021
Птицы чечевицы вернулись из Азии в Москву
Птицы чечевицы вернулись из Азии в Москву, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 10.06.2021
2021-05-26T14:53
2021-06-10T17:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Птицы чечевицы вернулись из Азии в Москву, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."В конце мая маленькие, размером с воробья, птицы вернулись в природно-исторический парк "Кузьминки-Люблино". Вскоре их можно будет наблюдать на всех природных территориях Москвы. Зиму они проводят в Азии. В конце мая, а то и в начале июня в московских парках можно услышать своеобразную песенку "Витю видел" или "Че-че-ви-чи-чью", или "Че-че-вицу видел?". Поэтому хозяина этой песни так и зовут - обыкновенная чечевица", - говорится в сообщении.Отмечается, что птицы образуют пары, строят гнезда на кустах на высоте человеческого роста. Характерные местообитания этой птицы - луга с кустарниками, опушки, окраины болот с кустами и деревьями.
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москва

Птицы чечевицы вернулись из Азии в Москву

14:53 26.05.2021 (обновлено: 17:49 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичПтица чечевица перед окольцовыванием в руках сотрудника орнитологической станции "Фрингилла" на Куршской косе
Птица чечевица перед окольцовыванием в руках сотрудника орнитологической станции Фрингилла на Куршской косе - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Птицы чечевицы вернулись из Азии в Москву, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В конце мая маленькие, размером с воробья, птицы вернулись в природно-исторический парк "Кузьминки-Люблино". Вскоре их можно будет наблюдать на всех природных территориях Москвы. Зиму они проводят в Азии. В конце мая, а то и в начале июня в московских парках можно услышать своеобразную песенку "Витю видел" или "Че-че-ви-чи-чью", или "Че-че-вицу видел?". Поэтому хозяина этой песни так и зовут - обыкновенная чечевица", - говорится в сообщении.
Еж - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
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Отмечается, что птицы образуют пары, строят гнезда на кустах на высоте человеческого роста. Характерные местообитания этой птицы - луга с кустарниками, опушки, окраины болот с кустами и деревьями.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
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