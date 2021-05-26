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Что делать, если нашел в городском парке птенца – пять наивных вопросов
Что делать, если нашел в городском парке птенца – пять наивных вопросов - РИА Новости, 26.05.2021
Что делать, если нашел в городском парке птенца – пять наивных вопросов
В весенне-летний сезон у птиц, обитающих в природных зонах Москвы, начинается "бэби-бум" – пернатые пары выхаживают "новорожденных" птенцов. Увидев "одинокого"... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T10:00
2021-05-26T10:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В весенне-летний сезон у птиц, обитающих в природных зонах Москвы, начинается "бэби-бум" – пернатые пары выхаживают "новорожденных" птенцов. Увидев "одинокого" птенца, чуткие горожане пытаются оказать ему помощь, которая не всегда необходима. Орнитологи Мосприроды рассказали РИА Новости, как лучше всего действовать при обнаружении птенца в парке или заповеднике и почему бездействие иногда лучше действия.Птенцы покидают гнезда, когда уже готовы к самостоятельной жизни?Это не всегда так. Птенцы большинства певчих птиц покидают гнездо, еще не умея летать. Так задумано природой на случай, если на гнездо нападет хищник. Всех пернатых малышей за раз он не уничтожит, значит, у выпавшего потомства будет шанс выжить, развиться до взрослой особи и продолжить род.Как определить, что обнаруженная на земле птица – птенец, а не просто взрослая особь?Есть несколько основных признаков, по которым можно определить птенца, недавно покинувшего гнезда (таких, кстати, специалисты называют слётками). Они желторотые, не полностью оперившиеся и выглядят очень беспомощными. Как правило, горожане могут обнаружить слётков на земле недалеко от гнезда или на низких ветках кустарников.Нужно ли возвращать слётка в гнездо? Желание помочь – похвальное явление, однако это далеко не всегда необходимо и правильно.Если обнаруженный вами птенец не выглядит травмированным или раненым, и ему не грозит опасность, лучше всего просто пройти мимо и не трогать малютку. Дело в том, что слётки, оказавшись вне гнезда, постепенно учатся летать и перемещаются сначала по земле, а потом начинают покорять ветки кустарников и соседних деревьев. Родители птенца при этом знают, где он находится, и продолжают обеспечивать его пропитанием до более зрелого возраста. Поэтому здоровых птенцов нельзя переносить далеко от места обнаружения и тем более уносить домой.А если птенец все-таки ранен?Если слетку грозит внешняя опасность (например, к нему подкрадывается кошка, или птенец упал недалеко от пешеходного маршрута или проезжей части), то его можно аккуратно взять в руки и пересадить на нижние ветви ближайшего дерева или кустарника, чтобы родители могли его найти.Если вы обнаружили раненого птенца и смогли определить разоренное гнездо, лучше всего обратиться к специалистам. Для этого необходимо сообщить о находке по горячей линии Единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77. Оператор обработает ваше обращение и передаст его специалистам департамента природопользования столицы, которые возьмут ситуацию на контроль и при необходимости передадут раненого найденыша на реабилитацию.Детенышей диких зверей тоже нельзя трогать?Совершенно верно!Если во время прогулки, например, в Битцевском лесу вам удалось встретить лисят или детенышей куницы, ни в коем случае не трогайте малышей, как бы мило они ни выглядели. Вы можете не видеть родителей детенышей, но они абсолютно точно вас видят и при любом намеке на угрозу будут защищать свое потомство, а это чревато для вас травмами.Обнаружив детеныша дикого зверя на природной территории, действуйте по той же схеме, что и с птенцами: осмотрите малыша с безопасного расстояния, убедитесь, что он не ранен и не травмирован, и проходите мимо. Ни в коем случае не гладьте зверя и не пытайтесь его подозвать – громкие звуки и резкие движения могут спровоцировать особей-родителей. Если же состояние детеныша вызывает подозрения или вы заметили кровь, сообщите о находке по горячей линии Единой справочной службы Москвы, и спасением зверя займутся специалисты. Это лучшая помощь, которую вы сможете оказать.
https://ria.ru/20200523/1571851498.html
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мосприрода, москва

Что делать, если нашел в городском парке птенца – пять наивных вопросов

10:00 26.05.2021 (обновлено: 10:13 26.05.2021)
 
© Фото : МосприродаПтенец воробья
Птенец воробья - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Фото : Мосприрода
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В весенне-летний сезон у птиц, обитающих в природных зонах Москвы, начинается "бэби-бум" – пернатые пары выхаживают "новорожденных" птенцов. Увидев "одинокого" птенца, чуткие горожане пытаются оказать ему помощь, которая не всегда необходима. Орнитологи Мосприроды рассказали РИА Новости, как лучше всего действовать при обнаружении птенца в парке или заповеднике и почему бездействие иногда лучше действия.

Птенцы покидают гнезда, когда уже готовы к самостоятельной жизни?

Это не всегда так. Птенцы большинства певчих птиц покидают гнездо, еще не умея летать. Так задумано природой на случай, если на гнездо нападет хищник. Всех пернатых малышей за раз он не уничтожит, значит, у выпавшего потомства будет шанс выжить, развиться до взрослой особи и продолжить род.

Как определить, что обнаруженная на земле птица – птенец, а не просто взрослая особь?

Есть несколько основных признаков, по которым можно определить птенца, недавно покинувшего гнезда (таких, кстати, специалисты называют слётками). Они желторотые, не полностью оперившиеся и выглядят очень беспомощными. Как правило, горожане могут обнаружить слётков на земле недалеко от гнезда или на низких ветках кустарников.
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Нужно ли возвращать слётка в гнездо?

Желание помочь – похвальное явление, однако это далеко не всегда необходимо и правильно.
Если обнаруженный вами птенец не выглядит травмированным или раненым, и ему не грозит опасность, лучше всего просто пройти мимо и не трогать малютку. Дело в том, что слётки, оказавшись вне гнезда, постепенно учатся летать и перемещаются сначала по земле, а потом начинают покорять ветки кустарников и соседних деревьев. Родители птенца при этом знают, где он находится, и продолжают обеспечивать его пропитанием до более зрелого возраста. Поэтому здоровых птенцов нельзя переносить далеко от места обнаружения и тем более уносить домой.

А если птенец все-таки ранен?

Если слетку грозит внешняя опасность (например, к нему подкрадывается кошка, или птенец упал недалеко от пешеходного маршрута или проезжей части), то его можно аккуратно взять в руки и пересадить на нижние ветви ближайшего дерева или кустарника, чтобы родители могли его найти.
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Если вы обнаружили раненого птенца и смогли определить разоренное гнездо, лучше всего обратиться к специалистам. Для этого необходимо сообщить о находке по горячей линии Единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77. Оператор обработает ваше обращение и передаст его специалистам департамента природопользования столицы, которые возьмут ситуацию на контроль и при необходимости передадут раненого найденыша на реабилитацию.

Детенышей диких зверей тоже нельзя трогать?

Совершенно верно!
Если во время прогулки, например, в Битцевском лесу вам удалось встретить лисят или детенышей куницы, ни в коем случае не трогайте малышей, как бы мило они ни выглядели. Вы можете не видеть родителей детенышей, но они абсолютно точно вас видят и при любом намеке на угрозу будут защищать свое потомство, а это чревато для вас травмами.
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Обнаружив детеныша дикого зверя на природной территории, действуйте по той же схеме, что и с птенцами: осмотрите малыша с безопасного расстояния, убедитесь, что он не ранен и не травмирован, и проходите мимо.
Ни в коем случае не гладьте зверя и не пытайтесь его подозвать – громкие звуки и резкие движения могут спровоцировать особей-родителей. Если же состояние детеныша вызывает подозрения или вы заметили кровь, сообщите о находке по горячей линии Единой справочной службы Москвы, и спасением зверя займутся специалисты. Это лучшая помощь, которую вы сможете оказать.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМосква
 
 
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