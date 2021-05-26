https://ria.ru/20210526/proizvodstvo-1733959157.html

"Нижнекамскнефтехим" запустил производство уникального каучука для шин

"Нижнекамскнефтехим" запустил производство уникального каучука для шин - РИА Новости, 26.05.2021

"Нижнекамскнефтехим" запустил производство уникального каучука для шин

Уникальное производство растворного бутадиен-стирольного синтетического каучука (ДССК), который раньше поставлялся из-за рубежа, стоимостью 11,3 миллиарда... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T12:37

2021-05-26T12:37

2021-05-26T12:37

республика татарстан

нижнекамскнефтехим

рустам минниханов

технологии

экономика

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НИЖНЕКАМСК (Татарстан), 26 мая — РИА Новости. Уникальное производство растворного бутадиен-стирольного синтетического каучука (ДССК), который раньше поставлялся из-за рубежа, стоимостью 11,3 миллиарда рублей и мощностью 60 тысяч тонн в год открыли в среду в ПАО "Нижнекамскнефтехим", передаёт корреспондент РИА Новости."Это современнейшее предприятие, в котором нуждаются все производители шин… 11,3 миллиарда рублей инвестиций, это очень маржинальный и современный продукт с исключительными эксплуатационными свойствами", - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов.Новое производство является стратегическим проектом компании. К его строительству приступили в 2019 году. Растворный бутадиен-стирольный синтетический каучук имеет привлекательные свойства для производителей шин. Его применение при изготовлении шин позволяет достичь увеличения срока службы, лучшего сцепления с мокрой, обледенелой дорогой, экономии топлива. Также ДССК может найти применение в производстве различного рода резинотехнических изделий.Еще один новый вид полимера, который будет производиться здесь же, - стирол-бутадиен-стирольные термоэластопласты (ТЭП). Они используются в качестве добавок к асфальтобетонному покрытию и кровельным материалам. К ключевым особенностям ТЭП относятся высокая совместимость с дорожными и кровельными битумами, оптимальный баланс механической прочности и эластичности, а также возможность многократной переработки без ухудшения качественных характеристик. Себестоимость асфальтобетонного покрытия с добавлением термоэластопласта увеличивается на 1%, а срок службы асфальта возрастает в два раза.На новом производстве использовались самые современные технологии, соответствующие международным стандартам промышленной и экологической безопасности. Производственная линия оснащена современной установкой очистки воздушных выбросов на стадии выделения каучука, что позволяет предотвращать попадание загрязняющих веществ в атмосферу. Как отметили на предприятии, это уникальное производство, в России аналогов ему нет. До сих пор данный вид каучука закупался за рубежом.ПАО "Нижнекамскнефтехим" - одна из крупнейших нефтехимических компаний в Восточной Европе, занимает ведущие позиции среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена. Входит в группу компаний "ТАИФ". В номенклатуре выпускаемой продукции более 120 наименований. Продукция экспортируется в 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме продукции составляет около 50%.

https://ria.ru/20210526/ustanovki-1733958656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижнекамскнефтехим, рустам минниханов, технологии, экономика