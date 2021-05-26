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В Югре потушили все природные пожары
В Югре потушили все природные пожары - РИА Новости, 26.05.2021
В Югре потушили все природные пожары
Все природные пожары ликвидированы в Ханты-Мансийском автономном округе, где еще два дня назад горело более 1 тысячи гектаров леса, следует из сообщения... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T08:51
2021-05-26T08:51
ханты-мансийский автономный округ
ан-2
ми-8
кондинский район
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 мая - РИА Новости. Все природные пожары ликвидированы в Ханты-Мансийском автономном округе, где еще два дня назад горело более 1 тысячи гектаров леса, следует из сообщения департамента недропользования и природных ресурсов региона."По состоянию на 09.00 (07.00 мск) 26 мая, на территории автономного округа отсутствуют действующие лесные пожары", - говорится в сообщении.Ведомство ранее информировало, что в Югре на утро понедельника действовало четыре локализованных лесных пожара площадью 1288 гектаров, все - на территории Кондинского лесничества. Сутки спустя власти сообщали, что площадь пожаров сократилась в 3,5 раза.Профильный департамент также отмечал, что наиболее пожароопасная ситуация складывалась именно в Кондинском районе. Причина возгораний - грозовые разряды. Для их ликвидации были задействованы, в частности, три вертолета Ми-8 и три самолета Ан-2. Власти округа подчеркивали, что лесные пожары не представляют угрозу населенным пунктам и объектам экономики.Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зарегистрировано 49 лесных пожаров общей площадью 2454 гектара.Ранее в регионе был объявлен режим повышенной готовности из-за лесных пожаров, а 23 апреля - пожароопасный сезон. По данным окружного правительства, к ликвидации природных возгораний в ХМАО готовы около 700 единиц техники и почти 1200 человек. Площадь лесных пожаров в регионе в прошлом году в 35 раз превысила показатели 2019 года, сгорело более 140 гектаров леса. Пик природных возгораний пришелся на период с 6 июля по 14 августа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210523/putin-1733519554.html
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ханты-мансийский автономный округ, ан-2, ми-8, кондинский район, происшествия

В Югре потушили все природные пожары

08:51 26.05.2021
 
© Фото : ГУ МЧС России Тюменской областиТушение пожара в Тюменской области
Тушение пожара в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Фото : ГУ МЧС России Тюменской области
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 мая - РИА Новости. Все природные пожары ликвидированы в Ханты-Мансийском автономном округе, где еще два дня назад горело более 1 тысячи гектаров леса, следует из сообщения департамента недропользования и природных ресурсов региона.
"По состоянию на 09.00 (07.00 мск) 26 мая, на территории автономного округа отсутствуют действующие лесные пожары", - говорится в сообщении.
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23 мая, 12:07В России
Путину доложили о борьбе с природными пожарами и паводками в России
Ведомство ранее информировало, что в Югре на утро понедельника действовало четыре локализованных лесных пожара площадью 1288 гектаров, все - на территории Кондинского лесничества. Сутки спустя власти сообщали, что площадь пожаров сократилась в 3,5 раза.
Профильный департамент также отмечал, что наиболее пожароопасная ситуация складывалась именно в Кондинском районе. Причина возгораний - грозовые разряды. Для их ликвидации были задействованы, в частности, три вертолета Ми-8 и три самолета Ан-2. Власти округа подчеркивали, что лесные пожары не представляют угрозу населенным пунктам и объектам экономики.
Пожарная техника - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
10 мая, 14:46
В Курганской области тушат крупный природный пожар возле поселка
Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зарегистрировано 49 лесных пожаров общей площадью 2454 гектара.
Ранее в регионе был объявлен режим повышенной готовности из-за лесных пожаров, а 23 апреля - пожароопасный сезон. По данным окружного правительства, к ликвидации природных возгораний в ХМАО готовы около 700 единиц техники и почти 1200 человек. Площадь лесных пожаров в регионе в прошлом году в 35 раз превысила показатели 2019 года, сгорело более 140 гектаров леса. Пик природных возгораний пришелся на период с 6 июля по 14 августа.
 
Ханты-Мансийский автономный округАн-2Ми-8Кондинский районПроисшествия
 
 
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