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При пожаре в жилом доме в Башкирии погиб младенец
При пожаре в жилом доме в Башкирии погиб младенец - РИА Новости, 26.05.2021
При пожаре в жилом доме в Башкирии погиб младенец
Шестимесячный ребенок стал жертвой пожара в частном доме в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:15
2021-05-26T12:15
россия
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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УФА, 26 мая – РИА Новости. Шестимесячный ребенок стал жертвой пожара в частном доме в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, в среду в 11.21 (9.21 мск) в жилом доме в поселке Чишмы начался пожар. Прибывшие на место пожарные ликвидировали в 11.49 (9.49 мск).Отмечается, что причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.Источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что в момент пожара взрослые были во дворе, малышка находилась дома одна. "Женщина пыталась войти в дом, но не сумела, здание было охвачено огнем", - пояснил собеседник.
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россия, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

При пожаре в жилом доме в Башкирии погиб младенец

12:15 26.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УФА, 26 мая – РИА Новости. Шестимесячный ребенок стал жертвой пожара в частном доме в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, в среду в 11.21 (9.21 мск) в жилом доме в поселке Чишмы начался пожар. Прибывшие на место пожарные ликвидировали в 11.49 (9.49 мск).
"К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружен погибший ребёнок. Это шестимесячная девочка. С родителями погибшего малыша работают психологи", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Башкирии.
Отмечается, что причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.
Источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что в момент пожара взрослые были во дворе, малышка находилась дома одна. "Женщина пыталась войти в дом, но не сумела, здание было охвачено огнем", - пояснил собеседник.
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