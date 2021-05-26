https://ria.ru/20210526/pozhar-1733953502.html

При пожаре в жилом доме в Башкирии погиб младенец

При пожаре в жилом доме в Башкирии погиб младенец - РИА Новости, 26.05.2021

При пожаре в жилом доме в Башкирии погиб младенец

Шестимесячный ребенок стал жертвой пожара в частном доме в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T12:15

2021-05-26T12:15

2021-05-26T12:15

россия

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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УФА, 26 мая – РИА Новости. Шестимесячный ребенок стал жертвой пожара в частном доме в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, в среду в 11.21 (9.21 мск) в жилом доме в поселке Чишмы начался пожар. Прибывшие на место пожарные ликвидировали в 11.49 (9.49 мск).Отмечается, что причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.Источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что в момент пожара взрослые были во дворе, малышка находилась дома одна. "Женщина пыталась войти в дом, но не сумела, здание было охвачено огнем", - пояснил собеседник.

https://ria.ru/20210525/pozhar-1733792994.html

россия

республика башкортостан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия