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При пожаре в жилом доме в Башкирии погиб младенец
При пожаре в жилом доме в Башкирии погиб младенец - РИА Новости, 26.05.2021
При пожаре в жилом доме в Башкирии погиб младенец
Шестимесячный ребенок стал жертвой пожара в частном доме в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:15
2021-05-26T12:15
2021-05-26T12:15
россия
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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УФА, 26 мая – РИА Новости. Шестимесячный ребенок стал жертвой пожара в частном доме в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, в среду в 11.21 (9.21 мск) в жилом доме в поселке Чишмы начался пожар. Прибывшие на место пожарные ликвидировали в 11.49 (9.49 мск).Отмечается, что причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.Источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что в момент пожара взрослые были во дворе, малышка находилась дома одна. "Женщина пыталась войти в дом, но не сумела, здание было охвачено огнем", - пояснил собеседник.
https://ria.ru/20210525/pozhar-1733792994.html
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россия, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия