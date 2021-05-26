https://ria.ru/20210526/pogoda-1733937964.html

Москвичей предупредили о похолодании и дождливых выходных

Москвичей предупредили о похолодании и дождливых выходных - РИА Новости, 26.05.2021

Москвичей предупредили о похолодании и дождливых выходных

Погода в Москве к выходным испортится, ожидаются дожди, ветер и понижение дневной температуры до плюс 16 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T11:15

2021-05-26T11:15

2021-05-26T11:24

татьяна позднякова

общество

москва

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Погода в Москве к выходным испортится, ожидаются дожди, ветер и понижение дневной температуры до плюс 16 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."К сожалению, в выходные такой хорошей погоды, как сегодня, не будет. В ближайшую ночь мы будем находиться в зоне атмосферного фронта, с ним ожидаются дожди. В субботу ожидаются кратковременные дожди и постепенное понижение температуры воздуха, в ночные часы уже будет порядка плюс 10-12 градусов, дневная температура еще плюс 20-22 градуса, правда, ветер будет северо-восточный", - рассказала Позднякова.По ее словам, в воскресенье будет облачная погода, временами дождь, температура воздуха в ночные часы будет около плюс 10 градусов, дневная – плюс 16-18. Сохранится довольно плотный северо-восточный ветер."В последний день мая понижение температуры продолжится", - отметила Позднякова.

https://ria.ru/20210524/katastrofy-1733657578.html

москва

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татьяна позднякова, общество, москва