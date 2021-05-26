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Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 26.05.2021
Москвичам рассказали о погоде в среду
Сухая, солнечная и очень тёплая погода ожидается в Москве в среду, поздним вечером начнется дождь, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T08:08
2021-05-26T08:08
елена волосюк
москва
общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сухая, солнечная и очень тёплая погода ожидается в Москве в среду, поздним вечером начнется дождь, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня большую часть дня столичный регион будет находиться под влиянием антициклона, который обеспечит нас сухой, солнечной и очень тёплой погодой. При переменной облачности воздух прогреется до плюс 23-25 градусов, в столичном регионе - до плюс 20-25. Но вечером, с приближением к нам с запада атмосферного фронта, в западных районах возрастет вероятность дождей. В Москве дожди начнутся после 21 часа", - рассказала Волосюк.Она уточнила, что практически весь день столица будет во власти хорошей теплой погоды, и среда станет самым тёплым днем на текущей неделе."Ветер сегодня будет дуть с юга, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится, но останется чуть выше нормы - 749 миллиметров ртутного столба", - добавила синоптик.
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елена волосюк, москва, общество

Москвичам рассказали о погоде в среду

08:08 26.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДевушка на Крымской набережной в Москве в жаркую погоду
Девушка на Крымской набережной в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сухая, солнечная и очень тёплая погода ожидается в Москве в среду, поздним вечером начнется дождь, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня большую часть дня столичный регион будет находиться под влиянием антициклона, который обеспечит нас сухой, солнечной и очень тёплой погодой. При переменной облачности воздух прогреется до плюс 23-25 градусов, в столичном регионе - до плюс 20-25. Но вечером, с приближением к нам с запада атмосферного фронта, в западных районах возрастет вероятность дождей. В Москве дожди начнутся после 21 часа", - рассказала Волосюк.
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Она уточнила, что практически весь день столица будет во власти хорошей теплой погоды, и среда станет самым тёплым днем на текущей неделе.
"Ветер сегодня будет дуть с юга, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится, но останется чуть выше нормы - 749 миллиметров ртутного столба", - добавила синоптик.
 
Елена ВолосюкМоскваОбщество
 
 
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