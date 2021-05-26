https://ria.ru/20210526/podrostok-1733975353.html

В Туле опекуна заподозрили в истязании подростка

В Туле опекуна заподозрили в истязании подростка - РИА Новости, 26.05.2021

В Туле опекуна заподозрили в истязании подростка

Женщина-опекун задержана в Туле по подозрению в истязании ребенка – следствие полагает, что она избивала подростка и в целях наказания закрывала его в туалете и РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T13:45

2021-05-26T13:45

2021-05-26T13:45

россия

тула

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Женщина-опекун задержана в Туле по подозрению в истязании ребенка – следствие полагает, что она избивала подростка и в целях наказания закрывала его в туалете и кладовке, сообщило СУСК России по региону."По данным следствия, с сентября 2019 года по 7 апреля 2021 года в городе Туле несовершеннолетний мальчик 2004 года рождения, находясь под опекой в семье, подвергался истязаниям. Ему систематически и неоднократно причинялись физические и психические страдания путем нанесения побоев, также он подвергался пыткам, находясь длительное время против своей воли в кладовке и туалете квартиры в целях наказания", - говорится в сообщении.Преступление было выявлено после того, как сотрудники школы сообщили в подразделение по делам несовершеннолетних, что подросток перестал посещать занятия.Следователи возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетнего с применением пытки. По делу задержана 40-летняя женщина-опекун, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу."В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного проживания ребенка в приемной семье, а также иных лиц, не принявших своевременных мер по выявлению и пресечению преступных действий в отношении несовершеннолетнего", - подчеркивает следственное управление.Уточняется, что в семье под опекой было еще двое детей. Все трое несовершеннолетних сейчас из нее изъяты.

https://ria.ru/20210526/altay-1733929968.html

https://ria.ru/20210524/sud-1733613356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тула, происшествия