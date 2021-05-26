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В Туле опекуна заподозрили в истязании подростка
В Туле опекуна заподозрили в истязании подростка - РИА Новости, 26.05.2021
В Туле опекуна заподозрили в истязании подростка
Женщина-опекун задержана в Туле по подозрению в истязании ребенка – следствие полагает, что она избивала подростка и в целях наказания закрывала его в туалете и РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T13:45
2021-05-26T13:45
россия
тула
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Женщина-опекун задержана в Туле по подозрению в истязании ребенка – следствие полагает, что она избивала подростка и в целях наказания закрывала его в туалете и кладовке, сообщило СУСК России по региону."По данным следствия, с сентября 2019 года по 7 апреля 2021 года в городе Туле несовершеннолетний мальчик 2004 года рождения, находясь под опекой в семье, подвергался истязаниям. Ему систематически и неоднократно причинялись физические и психические страдания путем нанесения побоев, также он подвергался пыткам, находясь длительное время против своей воли в кладовке и туалете квартиры в целях наказания", - говорится в сообщении.Преступление было выявлено после того, как сотрудники школы сообщили в подразделение по делам несовершеннолетних, что подросток перестал посещать занятия.Следователи возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетнего с применением пытки. По делу задержана 40-летняя женщина-опекун, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу."В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного проживания ребенка в приемной семье, а также иных лиц, не принявших своевременных мер по выявлению и пресечению преступных действий в отношении несовершеннолетнего", - подчеркивает следственное управление.Уточняется, что в семье под опекой было еще двое детей. Все трое несовершеннолетних сейчас из нее изъяты.
https://ria.ru/20210526/altay-1733929968.html
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россия, тула, происшествия

В Туле опекуна заподозрили в истязании подростка

13:45 26.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Женщина-опекун задержана в Туле по подозрению в истязании ребенка – следствие полагает, что она избивала подростка и в целях наказания закрывала его в туалете и кладовке, сообщило СУСК России по региону.
"По данным следствия, с сентября 2019 года по 7 апреля 2021 года в городе Туле несовершеннолетний мальчик 2004 года рождения, находясь под опекой в семье, подвергался истязаниям. Ему систематически и неоднократно причинялись физические и психические страдания путем нанесения побоев, также он подвергался пыткам, находясь длительное время против своей воли в кладовке и туалете квартиры в целях наказания", - говорится в сообщении.
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Преступление было выявлено после того, как сотрудники школы сообщили в подразделение по делам несовершеннолетних, что подросток перестал посещать занятия.
Следователи возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетнего с применением пытки. По делу задержана 40-летняя женщина-опекун, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.
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"В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного проживания ребенка в приемной семье, а также иных лиц, не принявших своевременных мер по выявлению и пресечению преступных действий в отношении несовершеннолетнего", - подчеркивает следственное управление.
Уточняется, что в семье под опекой было еще двое детей. Все трое несовершеннолетних сейчас из нее изъяты.
 
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