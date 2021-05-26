https://ria.ru/20210526/perekhvat-1734215222.html
Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем - РИА Новости, 26.05.2021
Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения самолета патрульной авиации ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в пресс-службе Северного флота... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:17
2021-05-26T16:17
2021-05-26T16:27
россия
баренцево море
миг-31
норвегия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения самолета патрульной авиации ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в пресс-службе Северного флота РФ.Подчеркивается, что 26 мая российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель."Для опознавания воздушной цели и недопущении нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - говорится в сообщении.Российские военные уточнили, что после разворота иностранного военного самолета от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования."Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210326/samolety-1603020462.html
https://ria.ru/20170426/1493158955.html
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россия, баренцево море, миг-31, норвегия