Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20210526/pamyatniki-1734301152.html
На Кубани усилят правовую защиту памятников истории и культуры
На Кубани усилят правовую защиту памятников истории и культуры - РИА Новости, 26.05.2021
На Кубани усилят правовую защиту памятников истории и культуры
Правовая защита памятников истории и культуры Краснодарского края будет усилена, сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T17:40
2021-05-26T17:40
краснодарский край
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_760aba5f2dd114c05ba933dc320dba91.jpg
КРАСНОДАР, 26 мая – РИА Новости. Правовая защита памятников истории и культуры Краснодарского края будет усилена, сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания.Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко отметил, что Краснодарский край обладает богатейшим историко-культурным наследием. На протяжении тысячелетий здесь бок о бок жили многие народы, создававшие уникальную историю, и задача органов власти всех уровней состоит в том, чтобы бережно ее сохранять для следующих поколений, отметил Бурлачко."Режим историко-культурного заповедника регионального значения должен стать надежной гарантией обеспечения сохранности объектов культурного наследия. А исторические поселения регионального значения, которых немало на нашей территории и которые вызывают большой интерес у гостей края, должны быть защищены правилами землепользования и застройки, учитывающими их специфику", – приводит пресс-служба краевого парламента комментарий спикера к законопроекту о внесении изменений в закон об объектах культурного наследия народов РФ, расположенных на территории Краснодарского края.Документ был рассмотрен в ходе пленарного заседания Законодательного собрания Краснодарского края в среду в первом чтении. "Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования отношений в области сохранения, использования, популяризации и госохраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения и выявленных объектов культуры, расположенных в регионе", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект закона уточняет полномочия управления госохраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.
https://ria.ru/20210525/sambo-1733888795.html
https://ria.ru/20210526/kuban-1733992442.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d1a2901c64db3d96e1d5fe4ccbaaa4ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, общество

На Кубани усилят правовую защиту памятников истории и культуры

17:40 26.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 26 мая – РИА Новости. Правовая защита памятников истории и культуры Краснодарского края будет усилена, сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания.
Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко отметил, что Краснодарский край обладает богатейшим историко-культурным наследием. На протяжении тысячелетий здесь бок о бок жили многие народы, создававшие уникальную историю, и задача органов власти всех уровней состоит в том, чтобы бережно ее сохранять для следующих поколений, отметил Бурлачко.
Борьба
25 мая, 19:42Краснодарский край
На Кубани до конца 2023 года появится дворец самбо
"Режим историко-культурного заповедника регионального значения должен стать надежной гарантией обеспечения сохранности объектов культурного наследия. А исторические поселения регионального значения, которых немало на нашей территории и которые вызывают большой интерес у гостей края, должны быть защищены правилами землепользования и застройки, учитывающими их специфику", – приводит пресс-служба краевого парламента комментарий спикера к законопроекту о внесении изменений в закон об объектах культурного наследия народов РФ, расположенных на территории Краснодарского края.
Документ был рассмотрен в ходе пленарного заседания Законодательного собрания Краснодарского края в среду в первом чтении. "Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования отношений в области сохранения, использования, популяризации и госохраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения и выявленных объектов культуры, расположенных в регионе", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект закона уточняет полномочия управления госохраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.
Регионы России. Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
Вчера, 15:08Краснодарский край
Жилищная застройка не должна вредить другим отраслям Кубани
 
Краснодарский крайКраснодарский крайОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48Госдеп ответил МИД России на критику из-за несоблюдения СНВ-3
02:43ФСИН сообщила о зарплате в 224 тысяч рублей на принудительных работах
02:35Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса
02:15Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса
02:12"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным
02:10Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях
01:15Пентагон отказался вешать на Россию ярлык "врага"
01:15Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram
00:46Счетная палата сообщила о рекордно низком уровне приватизации
00:23В Совфеде заявили о разочаровании Польши из-за "Северного потока — 2"
00:15Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter
00:13В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными
00:03Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google
23:55Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
23:55Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
23:45В аэропорт Каира прибыли более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа
23:44В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России
23:34Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"
23:29В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа
23:23Красный Крест попросил у России "Спутник V"
Лента новостейМолния