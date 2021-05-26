На Кубани усилят правовую защиту памятников истории и культуры
КРАСНОДАР, 26 мая – РИА Новости. Правовая защита памятников истории и культуры Краснодарского края будет усилена, сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания.
Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко отметил, что Краснодарский край обладает богатейшим историко-культурным наследием. На протяжении тысячелетий здесь бок о бок жили многие народы, создававшие уникальную историю, и задача органов власти всех уровней состоит в том, чтобы бережно ее сохранять для следующих поколений, отметил Бурлачко.
"Режим историко-культурного заповедника регионального значения должен стать надежной гарантией обеспечения сохранности объектов культурного наследия. А исторические поселения регионального значения, которых немало на нашей территории и которые вызывают большой интерес у гостей края, должны быть защищены правилами землепользования и застройки, учитывающими их специфику", – приводит пресс-служба краевого парламента комментарий спикера к законопроекту о внесении изменений в закон об объектах культурного наследия народов РФ, расположенных на территории Краснодарского края.
Документ был рассмотрен в ходе пленарного заседания Законодательного собрания Краснодарского края в среду в первом чтении. "Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования отношений в области сохранения, использования, популяризации и госохраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения и выявленных объектов культуры, расположенных в регионе", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект закона уточняет полномочия управления госохраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.