https://ria.ru/20210526/oruzhie-1733972079.html

Опубликовано видео испытаний нового секретного оружия России

Опубликовано видео испытаний нового секретного оружия России - РИА Новости, 26.05.2021

Опубликовано видео испытаний нового секретного оружия России

Концерн "Калашников" опубликовал на странице во "ВКонтакте" видео испытаний нового неизвестного российского оружия. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T13:29

2021-05-26T13:29

2021-05-26T16:38

россия

новое оружие россии

калашников (концерн)

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Концерн "Калашников" опубликовал на странице во "ВКонтакте" видео испытаний нового неизвестного российского оружия. "Если что, это спойлер к большому релизу. Кто угадает, что анонсируем?" — говорится в подписи к ролику.В Сети предположили, что на кадрах показаны тесты противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил о старте серийного производства боевых роботов с искусственным интеллектом, которые способны воевать самостоятельно. Он также подчеркнул, что идет большая работа по созданию "оружия завтрашнего дня".Кроме того, по словам главы ведомства, мощь Вооруженных сил увеличивается благодаря промышленности, которая встала на "надежные, основательные рельсы".

https://ria.ru/20210224/bumerang-1597880132.html

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2021

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россия, калашников (концерн), сергей шойгу, безопасность