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ГД поддержала законопроект об усилении госконтроля за оборотом оружия
ГД поддержала законопроект об усилении госконтроля за оборотом оружия - РИА Новости, 26.05.2021
ГД поддержала законопроект об усилении госконтроля за оборотом оружия
Госдума приняла в первом чтении проект, усиливающий госконтроль за оборотом оружия. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:03
2021-05-26T13:12
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении проект, усиливающий госконтроль за оборотом оружия.Изменения вносятся в законы "Об оружии" и "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации":Проект внесли в нижнюю палату после трагедии в Казани, где 11 мая в результате стрельбы погибли семь школьников и две учительницы. Огонь открыл 19-летний Ильназ Галявиев, у него было официально зарегистрированное оружие.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, общество

ГД поддержала законопроект об усилении госконтроля за оборотом оружия

12:03 26.05.2021 (обновлено: 13:12 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПродавец в оружейном магазине в Москве
Продавец в оружейном магазине в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении проект, усиливающий госконтроль за оборотом оружия.
Изменения вносятся в законы "Об оружии" и "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации":
  • будет введен список медицинских противопоказаний, при которых покупка оружия запрещена, перечень составит правительство;
  • будут запрещены покупка и ношение оружия без медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний;
  • освидетельствование будет проводиться только в государственных больницах и по месту регистрации;
  • медосвидетельствование будет включать проверку на прием наркотиков и других психотропных веществ и психологическое тестирование;
  • все результаты будут храниться в единой базе, доступ к которой будет иметь Росгвардия, которая всегда сможет проверить подлинность справки;
  • на время медосвидетельствования уже выданные оружие и лицензии будут изымать;
  • уклонение от освидетельствования будет караться аннулированием права на владение оружием.
Проект внесли в нижнюю палату после трагедии в Казани, где 11 мая в результате стрельбы погибли семь школьников и две учительницы. Огонь открыл 19-летний Ильназ Галявиев, у него было официально зарегистрированное оружие.
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФОбщество
 
 
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