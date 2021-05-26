ГД поддержала законопроект об усилении госконтроля за оборотом оружия
12:03 26.05.2021 (обновлено: 13:12 26.05.2021)
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении проект, усиливающий госконтроль за оборотом оружия.
Изменения вносятся в законы "Об оружии" и "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации":
- —будет введен список медицинских противопоказаний, при которых покупка оружия запрещена, перечень составит правительство;
- —будут запрещены покупка и ношение оружия без медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний;
- —освидетельствование будет проводиться только в государственных больницах и по месту регистрации;
- —медосвидетельствование будет включать проверку на прием наркотиков и других психотропных веществ и психологическое тестирование;
- —все результаты будут храниться в единой базе, доступ к которой будет иметь Росгвардия, которая всегда сможет проверить подлинность справки;
- —на время медосвидетельствования уже выданные оружие и лицензии будут изымать;
- —уклонение от освидетельствования будет караться аннулированием права на владение оружием.
Проект внесли в нижнюю палату после трагедии в Казани, где 11 мая в результате стрельбы погибли семь школьников и две учительницы. Огонь открыл 19-летний Ильназ Галявиев, у него было официально зарегистрированное оружие.