https://ria.ru/20210526/oruzhie-1733950010.html

ГД поддержала законопроект об усилении госконтроля за оборотом оружия

ГД поддержала законопроект об усилении госконтроля за оборотом оружия - РИА Новости, 26.05.2021

ГД поддержала законопроект об усилении госконтроля за оборотом оружия

Госдума приняла в первом чтении проект, усиливающий госконтроль за оборотом оружия. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T12:03

2021-05-26T12:03

2021-05-26T13:12

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении проект, усиливающий госконтроль за оборотом оружия.Изменения вносятся в законы "Об оружии" и "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации":Проект внесли в нижнюю палату после трагедии в Казани, где 11 мая в результате стрельбы погибли семь школьников и две учительницы. Огонь открыл 19-летний Ильназ Галявиев, у него было официально зарегистрированное оружие.

https://ria.ru/20210517/oruzhie-1732690300.html

россия

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2021

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, общество