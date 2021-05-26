https://ria.ru/20210526/nigeriya-1734322113.html

В Нигерии более ста человек пропали без вести после крушения судна

В Нигерии более ста человек пропали без вести после крушения судна - РИА Новости, 26.05.2021

В Нигерии более ста человек пропали без вести после крушения судна

Переполненное судно, на борту которого находились 160 человек, затонуло на северо-западе Нигерии, около 140 человек числятся пропавшими без вести, сообщило... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T19:39

2021-05-26T19:39

2021-05-26T23:46

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Переполненное судно, на борту которого находились 160 человек, затонуло на северо-западе Нигерии, около 140 человек числятся пропавшими без вести, сообщило издание Punch со ссылкой на местные власти.ЧП произошло около 11:00 (мск) в районе Нгаски штата Кебби. По имеющимся данным, лодка следовала из центрального штата Нигер."Спасательная операция продолжается, пока были обнаружены только 22 выживших пассажира, еще один человек погиб", — заявил глава администрации района Абдуллахи Бухари Вара.Он добавил, что спасенных доставили в больницу.По словам чиновника, в результате аварии, скорее всего, погибло "очень много людей, и никто не знает их точного количества". Вара также отметил, что причиной крушения судна стала перегруженность."Это судно должно было перевозить 80 человек, однако на борту было 160 пассажиров и еще мешки с песком", — пояснил глава района, добавив, что поиски пропавших продолжаются.

https://ria.ru/20210509/sudno-1731615906.html

https://ria.ru/20210403/nigeriya-1604082165.html

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