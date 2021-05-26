https://ria.ru/20210526/nigeriya-1734322113.html
В Нигерии более ста человек пропали без вести после крушения судна
В Нигерии более ста человек пропали без вести после крушения судна - РИА Новости, 26.05.2021
В Нигерии более ста человек пропали без вести после крушения судна
Переполненное судно, на борту которого находились 160 человек, затонуло на северо-западе Нигерии, около 140 человек числятся пропавшими без вести, сообщило... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T19:39
2021-05-26T19:39
2021-05-26T23:46
нигер
нигерия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148793/39/1487933992_0:106:2460:1490_1920x0_80_0_0_5e073d024b86898282c8810e14330af0.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Переполненное судно, на борту которого находились 160 человек, затонуло на северо-западе Нигерии, около 140 человек числятся пропавшими без вести, сообщило издание Punch со ссылкой на местные власти.ЧП произошло около 11:00 (мск) в районе Нгаски штата Кебби. По имеющимся данным, лодка следовала из центрального штата Нигер."Спасательная операция продолжается, пока были обнаружены только 22 выживших пассажира, еще один человек погиб", — заявил глава администрации района Абдуллахи Бухари Вара.Он добавил, что спасенных доставили в больницу.По словам чиновника, в результате аварии, скорее всего, погибло "очень много людей, и никто не знает их точного количества". Вара также отметил, что причиной крушения судна стала перегруженность."Это судно должно было перевозить 80 человек, однако на борту было 160 пассажиров и еще мешки с песком", — пояснил глава района, добавив, что поиски пропавших продолжаются.
https://ria.ru/20210509/sudno-1731615906.html
https://ria.ru/20210403/nigeriya-1604082165.html
нигер
нигерия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/148793/39/1487933992_168:0:2293:1594_1920x0_80_0_0_432ec8ccf6aae5017a61420b66f5d8da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нигер, нигерия, в мире
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости.
Переполненное судно, на борту которого находились 160 человек, затонуло на северо-западе Нигерии
, около 140 человек числятся пропавшими без вести, сообщило издание Punch
со ссылкой на местные власти.
ЧП произошло около 11:00 (мск) в районе Нгаски штата Кебби. По имеющимся данным, лодка следовала из центрального штата Нигер.
"Спасательная операция продолжается, пока были обнаружены только 22 выживших пассажира, еще один человек погиб", — заявил глава администрации района Абдуллахи Бухари Вара.
Он добавил, что спасенных доставили в больницу.
По словам чиновника, в результате аварии, скорее всего, погибло "очень много людей, и никто не знает их точного количества". Вара также отметил, что причиной крушения судна стала перегруженность.
"Это судно должно было перевозить 80 человек, однако на борту было 160 пассажиров и еще мешки с песком", — пояснил глава района, добавив, что поиски пропавших продолжаются.