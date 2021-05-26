Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210526/nigeriya-1734322113.html
В Нигерии более ста человек пропали без вести после крушения судна
В Нигерии более ста человек пропали без вести после крушения судна - РИА Новости, 26.05.2021
В Нигерии более ста человек пропали без вести после крушения судна
Переполненное судно, на борту которого находились 160 человек, затонуло на северо-западе Нигерии, около 140 человек числятся пропавшими без вести, сообщило... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T19:39
2021-05-26T23:46
нигер
нигерия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148793/39/1487933992_0:106:2460:1490_1920x0_80_0_0_5e073d024b86898282c8810e14330af0.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Переполненное судно, на борту которого находились 160 человек, затонуло на северо-западе Нигерии, около 140 человек числятся пропавшими без вести, сообщило издание Punch со ссылкой на местные власти.ЧП произошло около 11:00 (мск) в районе Нгаски штата Кебби. По имеющимся данным, лодка следовала из центрального штата Нигер."Спасательная операция продолжается, пока были обнаружены только 22 выживших пассажира, еще один человек погиб", — заявил глава администрации района Абдуллахи Бухари Вара.Он добавил, что спасенных доставили в больницу.По словам чиновника, в результате аварии, скорее всего, погибло "очень много людей, и никто не знает их точного количества". Вара также отметил, что причиной крушения судна стала перегруженность."Это судно должно было перевозить 80 человек, однако на борту было 160 пассажиров и еще мешки с песком", — пояснил глава района, добавив, что поиски пропавших продолжаются.
https://ria.ru/20210509/sudno-1731615906.html
https://ria.ru/20210403/nigeriya-1604082165.html
нигер
нигерия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148793/39/1487933992_168:0:2293:1594_1920x0_80_0_0_432ec8ccf6aae5017a61420b66f5d8da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нигер, нигерия, в мире

В Нигерии более ста человек пропали без вести после крушения судна

19:39 26.05.2021 (обновлено: 23:46 26.05.2021)
 
© AFP 2021 / StringerЛодки нигерийского военно-морского флота
Лодки нигерийского военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© AFP 2021 / Stringer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Переполненное судно, на борту которого находились 160 человек, затонуло на северо-западе Нигерии, около 140 человек числятся пропавшими без вести, сообщило издание Punch со ссылкой на местные власти.
ЧП произошло около 11:00 (мск) в районе Нгаски штата Кебби. По имеющимся данным, лодка следовала из центрального штата Нигер.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
9 мая, 22:31
В Нигерии около 30 человек погибли при крушении судна
"Спасательная операция продолжается, пока были обнаружены только 22 выживших пассажира, еще один человек погиб", — заявил глава администрации района Абдуллахи Бухари Вара.
Он добавил, что спасенных доставили в больницу.
По словам чиновника, в результате аварии, скорее всего, погибло "очень много людей, и никто не знает их точного количества". Вара также отметил, что причиной крушения судна стала перегруженность.
"Это судно должно было перевозить 80 человек, однако на борту было 160 пассажиров и еще мешки с песком", — пояснил глава района, добавив, что поиски пропавших продолжаются.
Военные и полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 12:56
В Нигерии при атаке вооруженных людей погибли 14 человек
 
НигерНигерияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48Госдеп ответил МИД России на критику из-за несоблюдения СНВ-3
02:43ФСИН сообщила о зарплате в 224 тысяч рублей на принудительных работах
02:35Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса
02:15Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса
02:12"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным
02:10Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях
01:15Пентагон отказался вешать на Россию ярлык "врага"
01:15Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram
00:46Счетная палата сообщила о рекордно низком уровне приватизации
00:23В Совфеде заявили о разочаровании Польши из-за "Северного потока — 2"
00:15Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter
00:13В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными
00:03Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google
23:55Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
23:55Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
23:45В аэропорт Каира прибыли более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа
23:44В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России
23:34Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"
23:29В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа
23:23Красный Крест попросил у России "Спутник V"
Лента новостейМолния