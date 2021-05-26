https://ria.ru/20210526/netflix-1733939837.html

Netflix сократит свою библиотеку, пишут СМИ

Netflix сократит свою библиотеку, пишут СМИ - РИА Новости, 26.05.2021

Netflix сократит свою библиотеку, пишут СМИ

В июне стриминговый сервис Netflix удалит из своей библиотеки несколько старых фильмов и сериалов, сообщает Entertainment Weekly. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T15:10

2021-05-26T15:10

2021-05-26T15:10

дэвид линч

культура

кино и сериалы

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netflix

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В июне стриминговый сервис Netflix удалит из своей библиотеки несколько старых фильмов и сериалов, сообщает Entertainment Weekly. В следующем месяце платформа расстанется с двумя сезонами детективного сериала Дэвида Линча "Твин Пикс", пятью сезонами фэнтези-шоу "Сумеречная зона", триллером "Ганнибал" и другими многосерийными проектами. Зрители также не смогут больше посмотреть на Netflix культовый фильм "Лицо со шрамом" (1983), трилогию "Назад в будущее" (1985, 1989, 1990), драму "Бонни и Клайд" (1967), триллер "Девушка с татуировкой дракона" (2011), мультфильм "Тайная жизнь домашних животных 2" (2019) и много чего еще. В издании отмечают, что такое решение в Netflix может быть связано с тем, что сейчас стриминговый сервис производит все больше оригинального контента, который пользуется большим спросом у зрителей. Из-за этого библиотека из старых фильмов и телепередач сокращается.

https://ria.ru/20210526/serial-1733922947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дэвид линч, кино и сериалы, новости культуры, netflix