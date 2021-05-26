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НАТО призвала к немедленному расследованию инцидента с самолетом в Минске
НАТО призвала к немедленному расследованию инцидента с самолетом в Минске - РИА Новости, 26.05.2021
НАТО призвала к немедленному расследованию инцидента с самолетом в Минске
Союзники по НАТО призвали немедленно провести международное расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске, а также освободить Романа Протасевича... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T14:51
2021-05-26T14:51
задержание основателя telegram-канала nexta
евросовет
международная организация гражданской авиации
нато
белоруссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Союзники по НАТО призвали немедленно провести международное расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске, а также освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу, говорится в обнародованном в среду заявлении Североатлантического Совета."Североатлантический альянс решительно осуждает принудительное перенаправление в Минск самолета Ryanair, совершавшего 23 мая полет по маршруту Афины - Вильнюс, снятие с рейса и арест известного белорусского журналиста Романа Протасевича, а также Софьи Сапеги… Мы поддерживаем призыв к немедленному независимому расследованию, в том числе, со стороны Международной организации гражданской авиации… Белоруссия должна незамедлительно и без каких-либо условий отпустить на свободу Протасевича и Сапегу", - указывается в документе.Союзники также подтвердили поддержку решений Евросовета по Белоруссии и выразили солидарность с Латвией "в связи с необоснованной высылкой дипломатов".Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича и его подругу гражданку России Софью Сапегу задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://ria.ru/20210526/minirovanie-1733967261.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, евросовет, международная организация гражданской авиации, нато, белоруссия, в мире

НАТО призвала к немедленному расследованию инцидента с самолетом в Минске

14:51 26.05.2021
 
© REUTERS / Andrius SytasСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© REUTERS / Andrius Sytas
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БРЮССЕЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Союзники по НАТО призвали немедленно провести международное расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске, а также освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу, говорится в обнародованном в среду заявлении Североатлантического Совета.
"Североатлантический альянс решительно осуждает принудительное перенаправление в Минск самолета Ryanair, совершавшего 23 мая полет по маршруту Афины - Вильнюс, снятие с рейса и арест известного белорусского журналиста Романа Протасевича, а также Софьи Сапеги… Мы поддерживаем призыв к немедленному независимому расследованию, в том числе, со стороны Международной организации гражданской авиации… Белоруссия должна незамедлительно и без каких-либо условий отпустить на свободу Протасевича и Сапегу", - указывается в документе.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
13:09
Лукашенко заявил, что сообщения о бомбе на рейсе Ryanair пришли из Швейцарии
Союзники также подтвердили поддержку решений Евросовета по Белоруссии и выразили солидарность с Латвией "в связи с необоснованной высылкой дипломатов".
Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича и его подругу гражданку России Софью Сапегу задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
13:47
Белоруссию хотят проучить и поставить на место, заявил Лукашенко
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaЕвросоветМеждународная организация гражданской авиацииНАТОБелоруссияВ мире
 
 
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