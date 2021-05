https://ria.ru/20210526/nagrady-1733988830.html

Проекты телеканала RT получили награды премии Telly Awards

Проекты телеканала RT получили награды премии Telly Awards

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. RT завоевал шесть наград международной премии Telly Awards.Жюри отметило образовательные проекты RT для детей, выпуски документального сериала "ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским", фильмы проекта ".doc" о детском хосписе "Дом с маяком" и российском параатлете Дмитрии Игнатове, а также программы RT на арабском.Высшую награду в номинации "Онлайн-Серия-Документалистика" (Online-Series-Documentary) получили два фильма, снятые в рамках проекта RT ".doc". Золота удостоены лента, показавшая несколько дней из жизни Лиды Мониавы, директора по развитию детского хосписа "Дом с маяком", а также фильм о российском параатлете Дмитрии Игнатове. В этой категории RT обошел работы Al Jazeera и The New Yorker.Познавательный мультсериал RT "Волшебный Садик", рассказывающий о природе глазами ребят, играющих в саду, получил золото в категории "Онлайн-Серия-Анимация" (Online-Series-Animation). Цикл обучающих роликов "А—Я" завоевал золото в категории "Онлайн-Общее-Дети" (Online-General-Children).Бронзу в номинации "Телевидение-Серия-Документалистика" (Television-Series-Documentary) завоевали два выпуска документального проекта "ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским" — "Как умирали первые жертвы коронавируса в России" и "Дагестан. Эпидемия, в которую не верили".Кроме того, бронзовым призером в категории "Онлайн-Общее-Культура" (Online-General-Cultural) стал выпуск программы RT на арабском "Искусство жизни" о Большом Кремлевском дворце. В категории "Онлайн-Мастерство-Использование трехмерной анимации" (Online-Craft-Use of 3D Animation) бронзу получил выпуск из цикла программ RT на арабском "Калашникова" об истории и традициях российского флота.RT уже становился призером Telly Awards. В 2020 году награды получили фильм из серии "ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским" о вспышке ВИЧ-инфекции в СССР, VR-проект RT "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), и две программы RT на арабском. В 2017 году золото Telly Awards завоевали фильм документального телеканала RTД о президенте Филиппин и политическое комедийное шоу Redacted Tonight, выходящее на RT America. Годом ранее наградами были отмечены в том числе новостные выпуски RT America, посвящённые урагану "Катрина" и беспорядкам в Фергюсоне.Премия Telly Awards отмечает наградами телепрограммы, рекламные ролики, кино- и телевизионные фильмы. В жюри конкурса входят признанные профессионалы кино- и телеиндустрии.

