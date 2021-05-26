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Проекты телеканала RT получили награды премии Telly Awards
Проекты телеканала RT получили награды премии Telly Awards - РИА Новости, 26.05.2021
Проекты телеканала RT получили награды премии Telly Awards
RT завоевал шесть наград международной премии Telly Awards. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T15:09
2021-05-26T15:09
россия
кино и сериалы
антон красовский
телеканал rt
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. RT завоевал шесть наград международной премии Telly Awards.Жюри отметило образовательные проекты RT для детей, выпуски документального сериала "ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским", фильмы проекта ".doc" о детском хосписе "Дом с маяком" и российском параатлете Дмитрии Игнатове, а также программы RT на арабском.Высшую награду в номинации "Онлайн-Серия-Документалистика" (Online-Series-Documentary) получили два фильма, снятые в рамках проекта RT ".doc". Золота удостоены лента, показавшая несколько дней из жизни Лиды Мониавы, директора по развитию детского хосписа "Дом с маяком", а также фильм о российском параатлете Дмитрии Игнатове. В этой категории RT обошел работы Al Jazeera и The New Yorker.Познавательный мультсериал RT "Волшебный Садик", рассказывающий о природе глазами ребят, играющих в саду, получил золото в категории "Онлайн-Серия-Анимация" (Online-Series-Animation). Цикл обучающих роликов "А—Я" завоевал золото в категории "Онлайн-Общее-Дети" (Online-General-Children).Бронзу в номинации "Телевидение-Серия-Документалистика" (Television-Series-Documentary) завоевали два выпуска документального проекта "ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским" — "Как умирали первые жертвы коронавируса в России" и "Дагестан. Эпидемия, в которую не верили".Кроме того, бронзовым призером в категории "Онлайн-Общее-Культура" (Online-General-Cultural) стал выпуск программы RT на арабском "Искусство жизни" о Большом Кремлевском дворце. В категории "Онлайн-Мастерство-Использование трехмерной анимации" (Online-Craft-Use of 3D Animation) бронзу получил выпуск из цикла программ RT на арабском "Калашникова" об истории и традициях российского флота.RT уже становился призером Telly Awards. В 2020 году награды получили фильм из серии "ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским" о вспышке ВИЧ-инфекции в СССР, VR-проект RT "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), и две программы RT на арабском. В 2017 году золото Telly Awards завоевали фильм документального телеканала RTД о президенте Филиппин и политическое комедийное шоу Redacted Tonight, выходящее на RT America. Годом ранее наградами были отмечены в том числе новостные выпуски RT America, посвящённые урагану "Катрина" и беспорядкам в Фергюсоне.Премия Telly Awards отмечает наградами телепрограммы, рекламные ролики, кино- и телевизионные фильмы. В жюри конкурса входят признанные профессионалы кино- и телеиндустрии.
https://ria.ru/20210520/finalist-1733171033.html
https://ria.ru/20210519/premiya-1732949981.html
https://ria.ru/20210525/master-klassy-1733780613.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
россия, кино и сериалы, антон красовский, телеканал rt

Проекты телеканала RT получили награды премии Telly Awards

15:09 26.05.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКуб с логотипом телеканала RT
Куб с логотипом телеканала RT - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. RT завоевал шесть наград международной премии Telly Awards.
Жюри отметило образовательные проекты RT для детей, выпуски документального сериала "ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским", фильмы проекта ".doc" о детском хосписе "Дом с маяком" и российском параатлете Дмитрии Игнатове, а также программы RT на арабском.
Высшую награду в номинации "Онлайн-Серия-Документалистика" (Online-Series-Documentary) получили два фильма, снятые в рамках проекта RT ".doc". Золота удостоены лента, показавшая несколько дней из жизни Лиды Мониавы, директора по развитию детского хосписа "Дом с маяком", а также фильм о российском параатлете Дмитрии Игнатове. В этой категории RT обошел работы Al Jazeera и The New Yorker.
Студия телеканала RT - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 17:32
RT America стал финалистом престижного Monte-Carlo Television Festival
Познавательный мультсериал RT "Волшебный Садик", рассказывающий о природе глазами ребят, играющих в саду, получил золото в категории "Онлайн-Серия-Анимация" (Online-Series-Animation). Цикл обучающих роликов "А—Я" завоевал золото в категории "Онлайн-Общее-Дети" (Online-General-Children).
Бронзу в номинации "Телевидение-Серия-Документалистика" (Television-Series-Documentary) завоевали два выпуска документального проекта "ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским" — "Как умирали первые жертвы коронавируса в России" и "Дагестан. Эпидемия, в которую не верили".
Кроме того, бронзовым призером в категории "Онлайн-Общее-Культура" (Online-General-Cultural) стал выпуск программы RT на арабском "Искусство жизни" о Большом Кремлевском дворце. В категории "Онлайн-Мастерство-Использование трехмерной анимации" (Online-Craft-Use of 3D Animation) бронзу получил выпуск из цикла программ RT на арабском "Калашникова" об истории и традициях российского флота.
Логотип телеканала Russia Today - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 13:43
Проект RT "Бесконечное письмо" выиграл Webby Awards
RT уже становился призером Telly Awards. В 2020 году награды получили фильм из серии "ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским" о вспышке ВИЧ-инфекции в СССР, VR-проект RT "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), и две программы RT на арабском. В 2017 году золото Telly Awards завоевали фильм документального телеканала RTД о президенте Филиппин и политическое комедийное шоу Redacted Tonight, выходящее на RT America. Годом ранее наградами были отмечены в том числе новостные выпуски RT America, посвящённые урагану "Катрина" и беспорядкам в Фергюсоне.
Школа RT в парке Музеон - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 11:23
Онлайн-школа RT проведет мастер-классы в парке "Музеон"
Премия Telly Awards отмечает наградами телепрограммы, рекламные ролики, кино- и телевизионные фильмы. В жюри конкурса входят признанные профессионалы кино- и телеиндустрии.
 
РоссияКино и сериалыАнтон КрасовскийТелеканал RT
 
 
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