https://ria.ru/20210526/moshenniki-1733916392.html

Россияне рассказали, почему открывают электронные письма от мошенников

Россияне рассказали, почему открывают электронные письма от мошенников - РИА Новости, 26.05.2021

Россияне рассказали, почему открывают электронные письма от мошенников

Чаще всего открывают электронные письма мошенников из-за жажды быстро разбогатеть, желания "бесплатных удовольствий" и в силу обычного любопытства, рассказали... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T08:19

2021-05-26T08:19

2021-05-26T08:19

технологии

общество

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Чаще всего открывают электронные письма мошенников из-за жажды быстро разбогатеть, желания "бесплатных удовольствий" и в силу обычного любопытства, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone."Желание быстрых денег и бесплатных удовольствий оказалось самой популярной мотивацией открытия россиянами мошеннических писем. Ссылки в письмах с таким посылом открывают 45% потенциальных жертв. Следующим в рейтинге идет любопытство, оно заставляет 39% получателей кликнуть по вредоносной ссылке", - выяснили эксперты.Следующее место среди мотивов открытия мошеннических писем занимает указание на срочный характер сообщения - 38% граждан откроют такую почту, а потом - страх: ссылки в письмах с пугающим сообщением открывают 35% потенциальных жертв.Эксперты уточняют, что в письмах, мотивирующих к быстрому заработку, жертве предлагается бесплатно или по минимальной цене заказать очень нужный для нее товар. Страх преобладает в письмах якобы компрометирующего характера, когда мошенник пишет, что у него есть личные данные жертвы, и для предотвращения их распространения нужно отправить ему определенную сумму в биткоинах. А "триггер" срочности может присутствовать в письмах с приглашением на рабочие совещания, присланные якобы от имени руководства жертвы.При этом некоторые злоумышленники предпочитают создавать фишинговые письма, которые объединяют сразу несколько посылов. И наибольший эффект достигается сочетанием мотивации к срочности и финансовой выгоде — такие письма открывают 53% потенциальных жертв, заключили в компании.

https://ria.ru/20210524/moshenniki-1733615552.html

https://ria.ru/20210523/kupyury-1733572915.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, общество