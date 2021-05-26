Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210526/moshenniki-1733916392.html
Россияне рассказали, почему открывают электронные письма от мошенников
Россияне рассказали, почему открывают электронные письма от мошенников - РИА Новости, 26.05.2021
Россияне рассказали, почему открывают электронные письма от мошенников
Чаще всего открывают электронные письма мошенников из-за жажды быстро разбогатеть, желания "бесплатных удовольствий" и в силу обычного любопытства, рассказали... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T08:19
2021-05-26T08:19
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Чаще всего открывают электронные письма мошенников из-за жажды быстро разбогатеть, желания "бесплатных удовольствий" и в силу обычного любопытства, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone."Желание быстрых денег и бесплатных удовольствий оказалось самой популярной мотивацией открытия россиянами мошеннических писем. Ссылки в письмах с таким посылом открывают 45% потенциальных жертв. Следующим в рейтинге идет любопытство, оно заставляет 39% получателей кликнуть по вредоносной ссылке", - выяснили эксперты.Следующее место среди мотивов открытия мошеннических писем занимает указание на срочный характер сообщения - 38% граждан откроют такую почту, а потом - страх: ссылки в письмах с пугающим сообщением открывают 35% потенциальных жертв.Эксперты уточняют, что в письмах, мотивирующих к быстрому заработку, жертве предлагается бесплатно или по минимальной цене заказать очень нужный для нее товар. Страх преобладает в письмах якобы компрометирующего характера, когда мошенник пишет, что у него есть личные данные жертвы, и для предотвращения их распространения нужно отправить ему определенную сумму в биткоинах. А "триггер" срочности может присутствовать в письмах с приглашением на рабочие совещания, присланные якобы от имени руководства жертвы.При этом некоторые злоумышленники предпочитают создавать фишинговые письма, которые объединяют сразу несколько посылов. И наибольший эффект достигается сочетанием мотивации к срочности и финансовой выгоде — такие письма открывают 53% потенциальных жертв, заключили в компании.
https://ria.ru/20210524/moshenniki-1733615552.html
https://ria.ru/20210523/kupyury-1733572915.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_246:0:4619:3280_1920x0_80_0_0_32b514104b65e76899a0e655d41b3b4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, общество

Россияне рассказали, почему открывают электронные письма от мошенников

08:19 26.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Чаще всего открывают электронные письма мошенников из-за жажды быстро разбогатеть, желания "бесплатных удовольствий" и в силу обычного любопытства, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone.
"Желание быстрых денег и бесплатных удовольствий оказалось самой популярной мотивацией открытия россиянами мошеннических писем. Ссылки в письмах с таким посылом открывают 45% потенциальных жертв. Следующим в рейтинге идет любопытство, оно заставляет 39% получателей кликнуть по вредоносной ссылке", - выяснили эксперты.
Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 11:43Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Дептранс предупредил москвичей о мошенниках при эвакуации автомобиля
Следующее место среди мотивов открытия мошеннических писем занимает указание на срочный характер сообщения - 38% граждан откроют такую почту, а потом - страх: ссылки в письмах с пугающим сообщением открывают 35% потенциальных жертв.
Эксперты уточняют, что в письмах, мотивирующих к быстрому заработку, жертве предлагается бесплатно или по минимальной цене заказать очень нужный для нее товар. Страх преобладает в письмах якобы компрометирующего характера, когда мошенник пишет, что у него есть личные данные жертвы, и для предотвращения их распространения нужно отправить ему определенную сумму в биткоинах. А "триггер" срочности может присутствовать в письмах с приглашением на рабочие совещания, присланные якобы от имени руководства жертвы.
Демонстрация фальшивых и настоящих купюр в рамках пресс-конференции на тему: Машиночитаемые защитные признаки на российских банкнотах в Московской типографии Гознака - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 22:38
В Москве мошенник украл более миллиона рублей с помощью фальшивых купюр
При этом некоторые злоумышленники предпочитают создавать фишинговые письма, которые объединяют сразу несколько посылов. И наибольший эффект достигается сочетанием мотивации к срочности и финансовой выгоде — такие письма открывают 53% потенциальных жертв, заключили в компании.
 
ТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48Госдеп ответил МИД России на критику из-за несоблюдения СНВ-3
02:43ФСИН сообщила о зарплате в 224 тысяч рублей на принудительных работах
02:35Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса
02:15Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса
02:12"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным
02:10Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях
01:15Пентагон отказался вешать на Россию ярлык "врага"
01:15Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram
00:46Счетная палата сообщила о рекордно низком уровне приватизации
00:23В Совфеде заявили о разочаровании Польши из-за "Северного потока — 2"
00:15Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter
00:13В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными
00:03Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google
23:55Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
23:55Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
23:45В аэропорт Каира прибыли более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа
23:44В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России
23:34Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"
23:29В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа
23:23Красный Крест попросил у России "Спутник V"
Лента новостейМолния