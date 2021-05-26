https://ria.ru/20210526/moshenniki-1733916392.html
Россияне рассказали, почему открывают электронные письма от мошенников
Россияне рассказали, почему открывают электронные письма от мошенников - РИА Новости, 26.05.2021
Россияне рассказали, почему открывают электронные письма от мошенников
Чаще всего открывают электронные письма мошенников из-за жажды быстро разбогатеть, желания "бесплатных удовольствий" и в силу обычного любопытства, рассказали... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T08:19
2021-05-26T08:19
2021-05-26T08:19
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Чаще всего открывают электронные письма мошенников из-за жажды быстро разбогатеть, желания "бесплатных удовольствий" и в силу обычного любопытства, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone."Желание быстрых денег и бесплатных удовольствий оказалось самой популярной мотивацией открытия россиянами мошеннических писем. Ссылки в письмах с таким посылом открывают 45% потенциальных жертв. Следующим в рейтинге идет любопытство, оно заставляет 39% получателей кликнуть по вредоносной ссылке", - выяснили эксперты.Следующее место среди мотивов открытия мошеннических писем занимает указание на срочный характер сообщения - 38% граждан откроют такую почту, а потом - страх: ссылки в письмах с пугающим сообщением открывают 35% потенциальных жертв.Эксперты уточняют, что в письмах, мотивирующих к быстрому заработку, жертве предлагается бесплатно или по минимальной цене заказать очень нужный для нее товар. Страх преобладает в письмах якобы компрометирующего характера, когда мошенник пишет, что у него есть личные данные жертвы, и для предотвращения их распространения нужно отправить ему определенную сумму в биткоинах. А "триггер" срочности может присутствовать в письмах с приглашением на рабочие совещания, присланные якобы от имени руководства жертвы.При этом некоторые злоумышленники предпочитают создавать фишинговые письма, которые объединяют сразу несколько посылов. И наибольший эффект достигается сочетанием мотивации к срочности и финансовой выгоде — такие письма открывают 53% потенциальных жертв, заключили в компании.
https://ria.ru/20210524/moshenniki-1733615552.html
https://ria.ru/20210523/kupyury-1733572915.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_246:0:4619:3280_1920x0_80_0_0_32b514104b65e76899a0e655d41b3b4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Чаще всего открывают электронные письма мошенников из-за жажды быстро разбогатеть, желания "бесплатных удовольствий" и в силу обычного любопытства, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone.
"Желание быстрых денег и бесплатных удовольствий оказалось самой популярной мотивацией открытия россиянами мошеннических писем. Ссылки в письмах с таким посылом открывают 45% потенциальных жертв. Следующим в рейтинге идет любопытство, оно заставляет 39% получателей кликнуть по вредоносной ссылке", - выяснили эксперты.
Следующее место среди мотивов открытия мошеннических писем занимает указание на срочный характер сообщения - 38% граждан откроют такую почту, а потом - страх: ссылки в письмах с пугающим сообщением открывают 35% потенциальных жертв.
Эксперты уточняют, что в письмах, мотивирующих к быстрому заработку, жертве предлагается бесплатно или по минимальной цене заказать очень нужный для нее товар. Страх преобладает в письмах якобы компрометирующего характера, когда мошенник пишет, что у него есть личные данные жертвы, и для предотвращения их распространения нужно отправить ему определенную сумму в биткоинах. А "триггер" срочности может присутствовать в письмах с приглашением на рабочие совещания, присланные якобы от имени руководства жертвы.
При этом некоторые злоумышленники предпочитают создавать фишинговые письма, которые объединяют сразу несколько посылов. И наибольший эффект достигается сочетанием мотивации к срочности и финансовой выгоде — такие письма открывают 53% потенциальных жертв, заключили в компании.