Онлайн-конференция о привлечении молодежи на предприятия
31 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Привлечение талантливой молодежи на высокотехнологичные предприятия".
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Участники:
- заместитель директора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Александр ВЕДЕХИН;
- ректор НИЯУ МИФИ Михаил СТРИХАНОВ;
- ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий АЛЕКСАНДРОВ;
- ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей ДМИТРИЕВ;
- директор проектного офиса по развитию образования и международному сотрудничеству Госкорпорации "Росатом" Валерий КАРЕЗИН;
- директор по персоналу Объединенной авиастроительной корпорации Любава ШЕПЕЛЕВА;
- заместитель директора департамента управления персоналом АО "Объединенная судостроительная корпорация" Игорь СОВЫК;
- заместитель директора Департамента по управлению персоналом и организационному развитию ПАО "РусГидро" Виктория ПАК.
В рамках мероприятия речь пойдет о формировании эффективной системы взаимодействия между организациями высшего образования и предприятиями реального сектора экономики, выявлении востребованных индустриальными партнерами перспективных инженерно-технических идей, содействии их внедрению. Будет поднята проблема повышения качества выпускных квалификационных работ (проектов) по инженерным специальностям и направлениям подготовки.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель директора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Александр ВЕДЕХИН;
- ректор НИЯУ МИФИ Михаил СТРИХАНОВ;
- ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий АЛЕКСАНДРОВ;
- ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей ДМИТРИЕВ;
- директор проектного офиса по развитию образования и международному сотрудничеству Госкорпорации "Росатом" Валерий КАРЕЗИН;
- директор по персоналу Объединенной авиастроительной корпорации Любава ШЕПЕЛЕВА;
- заместитель директора департамента управления персоналом АО "Объединенная судостроительная корпорация" Игорь СОВЫК;
- заместитель директора Департамента по управлению персоналом и организационному развитию ПАО "РусГидро" Виктория ПАК.
В рамках мероприятия речь пойдет о формировании эффективной системы взаимодействия между организациями высшего образования и предприятиями реального сектора экономики, выявлении востребованных индустриальными партнерами перспективных инженерно-технических идей, содействии их внедрению. Будет поднята проблема повышения качества выпускных квалификационных работ (проектов) по инженерным специальностям и направлениям подготовки.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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