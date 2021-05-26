https://ria.ru/20210526/molodezh-1733920610.html

Онлайн-конференция о привлечении молодежи на предприятия

Онлайн-конференция о привлечении молодежи на предприятия - РИА Новости, 26.05.2021

Онлайн-конференция о привлечении молодежи на предприятия

31 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Привлечение талантливой молодежи на высокотехнологичные предприятия".

2021-05-26T09:24

2021-05-26T09:24

2021-05-26T09:24

анонсы

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Задать вопросУчастники:- заместитель директора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Александр ВЕДЕХИН;- ректор НИЯУ МИФИ Михаил СТРИХАНОВ;- ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий АЛЕКСАНДРОВ;- ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей ДМИТРИЕВ;- директор проектного офиса по развитию образования и международному сотрудничеству Госкорпорации "Росатом" Валерий КАРЕЗИН;- директор по персоналу Объединенной авиастроительной корпорации Любава ШЕПЕЛЕВА; - заместитель директора департамента управления персоналом АО "Объединенная судостроительная корпорация" Игорь СОВЫК;- заместитель директора Департамента по управлению персоналом и организационному развитию ПАО "РусГидро" Виктория ПАК. В рамках мероприятия речь пойдет о формировании эффективной системы взаимодействия между организациями высшего образования и предприятиями реального сектора экономики, выявлении востребованных индустриальными партнерами перспективных инженерно-технических идей, содействии их внедрению. Будет поднята проблема повышения качества выпускных квалификационных работ (проектов) по инженерным специальностям и направлениям подготовки.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы