Итоговое заседание коллегии Минвостокразвития России
28 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится итоговое заседание коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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Участники:
- заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ;
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей ЧЕКУНКОВ.
Также в мероприятии примут участие главы субъектов Дальневосточного федерального округа, члены коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, представители органов федеральной и региональной власти, институтов развития, Счетной палаты, депутатского корпуса и общественности.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ;
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей ЧЕКУНКОВ.
Также в мероприятии примут участие главы субъектов Дальневосточного федерального округа, члены коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, представители органов федеральной и региональной власти, институтов развития, Счетной палаты, депутатского корпуса и общественности.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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