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Итоговое заседание коллегии Минвостокразвития России
Итоговое заседание коллегии Минвостокразвития России - РИА Новости, 26.05.2021
Итоговое заседание коллегии Минвостокразвития России
28 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится итоговое заседание коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
2021-05-26T11:34
2021-05-26T11:34
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Задать вопросУчастники:- заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ;- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей ЧЕКУНКОВ. Также в мероприятии примут участие главы субъектов Дальневосточного федерального округа, члены коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, представители органов федеральной и региональной власти, институтов развития, Счетной палаты, депутатского корпуса и общественности.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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5
4.7
96
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353
60
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Итоговое заседание коллегии Минвостокразвития России

11:34 26.05.2021
 
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28 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится итоговое заседание коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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Участники:
- заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ;
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей ЧЕКУНКОВ.

Также в мероприятии примут участие главы субъектов Дальневосточного федерального округа, члены коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, представители органов федеральной и региональной власти, институтов развития, Счетной палаты, депутатского корпуса и общественности.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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