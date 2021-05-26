https://ria.ru/20210526/minvostokrazvitie-1733941607.html

Итоговое заседание коллегии Минвостокразвития России

Итоговое заседание коллегии Минвостокразвития России - РИА Новости, 26.05.2021

Итоговое заседание коллегии Минвостокразвития России

28 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится итоговое заседание коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

2021-05-26T11:34

2021-05-26T11:34

2021-05-26T11:34

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Задать вопросУчастники:- заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ;- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей ЧЕКУНКОВ. Также в мероприятии примут участие главы субъектов Дальневосточного федерального округа, члены коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, представители органов федеральной и региональной власти, институтов развития, Счетной палаты, депутатского корпуса и общественности.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы