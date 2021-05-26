https://ria.ru/20210526/mid-1734290778.html
В МИД прокомментировали выполнение США обязательств по договору СНВ
В МИД прокомментировали выполнение США обязательств по договору СНВ - РИА Новости, 26.05.2021
В МИД прокомментировали выполнение США обязательств по договору СНВ
Москва имеет претензии к Вашингтону по выполнению Договора о дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружениях (СНВ), в частности,... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:55
2021-05-26T16:55
2021-05-26T17:19
россия
мария захарова
договор снв-3
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Москва имеет претензии к Вашингтону по выполнению Договора о дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружениях (СНВ), в частности, по переоборудованию носителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Российско-американский договор о СНВ не запрещает сторонам модернизацию и замену своих стратегических наступательных вооружений при важном условии соблюдения ими заложенных в данное соглашение количественных лимитов и некоторых других ограничений. Поэтому сам факт проведения Вашингтоном подобных модернизационных мероприятий в отношении своих ядерных вооружений и обслуживающего его комплекса не противоречит международным обязательствам США", - сказала Захарова.При этом она отметила, что Москва внимательно отслеживает усилия США в указанной сфере, включая аспект увеличения финансирования."Что касается договора о СНВ, то у российской стороны действительно имеются конкретные и обоснованные претензии к тому, как его выполняют представители Вашингтона. Однако это связано не с модернизацией ядерного комплекса, а с предпринятым Вашингтоном переоборудованием ряда средств СНВ. Оно осуществлено таким образом, что не позволяет нам удостовериться в том, что эти средства утратили способность использоваться для применения ядерного оружия. А это требование, заложенное в Договоре", - добавила Захарова.Ключевой для стратегической стабильности договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Заявленная цель была достигнута, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. В начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Джо Байдена, договор был продлен без изменений еще на пять лет. Предыдущая администрация до последнего тянула с продлением соглашения, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности.
https://ria.ru/20210525/snv-1733747312.html
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россия, мария захарова, договор снв-3, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Москва
имеет претензии к Вашингтону по выполнению Договора о дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружениях (СНВ), в частности, по переоборудованию носителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
"Российско-американский договор о СНВ не запрещает сторонам модернизацию и замену своих стратегических наступательных вооружений при важном условии соблюдения ими заложенных в данное соглашение количественных лимитов и некоторых других ограничений. Поэтому сам факт проведения Вашингтоном подобных модернизационных мероприятий в отношении своих ядерных вооружений и обслуживающего его комплекса не противоречит международным обязательствам США", - сказала Захарова.
При этом она отметила, что Москва внимательно отслеживает усилия США
в указанной сфере, включая аспект увеличения финансирования.
"Что касается договора о СНВ, то у российской стороны действительно имеются конкретные и обоснованные претензии к тому, как его выполняют представители Вашингтона. Однако это связано не с модернизацией ядерного комплекса, а с предпринятым Вашингтоном переоборудованием ряда средств СНВ. Оно осуществлено таким образом, что не позволяет нам удостовериться в том, что эти средства утратили способность использоваться для применения ядерного оружия. А это требование, заложенное в Договоре", - добавила Захарова.
"Мы добиваемся от американской стороны строго выполнения всех положений ДСНВ, эта работа будет продолжена", - подчеркнула она.
Ключевой для стратегической стабильности договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Заявленная цель была достигнута, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. В начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Джо Байдена
, договор был продлен без изменений еще на пять лет. Предыдущая администрация до последнего тянула с продлением соглашения, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности.