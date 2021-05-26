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МИД Белоруссии заявил, что посольствам за рубежом угрожали
МИД Белоруссии заявил, что посольствам за рубежом угрожали - РИА Новости, 26.05.2021
МИД Белоруссии заявил, что посольствам за рубежом угрожали
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в посольства страны за рубежом поступают психологические и физические угрозы, но местные власти "предпочитают не РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T13:07
2021-05-26T13:23
мид белоруссии
белоруссия
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политика
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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в посольства страны за рубежом поступают психологические и физические угрозы, но местные власти "предпочитают не замечать подобного либо реагировать с опозданием".По мнению министра, сценарии по дестабилизации ситуации радикальными и силовыми методами реализуются Западом с одной целью - превратить Белоруссию в изгоя.Макей также коснулся темы глумления над государственными символами Белоруссии, назвал недопустимым предложение латвийского депутата взять "в заложники" сборную республики по хоккею. "Это действительно показатель культурного развития латвийских политиков", - заметил он."И как бы это прискорбно ни было, наша соседка Украина бежит впереди планеты всей с особым давлением, стремясь заслужить похвалы от известных покровителей. Все это нельзя назвать иначе, как глумление над соседом, который никогда не доставлял проблем, строя конструктивные отношения. Фактически царит закон джунглей. Такой подход совершенно не приемлем не только с точки зрения международного права, но и элементарных позиций нравственности и морали", - подчеркнул глава МИД республики.
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мид белоруссии, белоруссия, в мире, политика

МИД Белоруссии заявил, что посольствам за рубежом угрожали

13:07 26.05.2021 (обновлено: 13:23 26.05.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в посольства страны за рубежом поступают психологические и физические угрозы, но местные власти "предпочитают не замечать подобного либо реагировать с опозданием".

"Жесткое давление оказывается на наши посольства в ряде так называемых правовых государств. Доходит до психологических и физических угроз, оскорбляется знамя, при этом местные власти предпочитают не замечать подобного либо реагировать с опозданием. Так, сегодняшний случай - поступают угрозы вплоть до того, чтобы поджечь здание. Охрана здания белорусского посольства в Вильнюсе вообще открыто заявила, что получила указание не реагировать от политического руководства государства и департамента государственной безопасности", - приводит слова Макея Sputnik Беларусь в среду.

По мнению министра, сценарии по дестабилизации ситуации радикальными и силовыми методами реализуются Западом с одной целью - превратить Белоруссию в изгоя.
Макей также коснулся темы глумления над государственными символами Белоруссии, назвал недопустимым предложение латвийского депутата взять "в заложники" сборную республики по хоккею. "Это действительно показатель культурного развития латвийских политиков", - заметил он.
"И как бы это прискорбно ни было, наша соседка Украина бежит впереди планеты всей с особым давлением, стремясь заслужить похвалы от известных покровителей. Все это нельзя назвать иначе, как глумление над соседом, который никогда не доставлял проблем, строя конструктивные отношения. Фактически царит закон джунглей. Такой подход совершенно не приемлем не только с точки зрения международного права, но и элементарных позиций нравственности и морали", - подчеркнул глава МИД республики.
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