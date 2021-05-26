https://ria.ru/20210526/mh17-1734296000.html

Адвокат рассказал о показаниях эксперта "Алмаз-Антея" по MH17

Адвокат рассказал о показаниях эксперта "Алмаз-Антея" по MH17 - РИА Новости, 26.05.2021

Адвокат рассказал о показаниях эксперта "Алмаз-Антея" по MH17

Показания эксперта российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" проливают свет на возможную причину крушения рейса MH17 под Донецком в 2014 году, заявила РИА... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T17:16

2021-05-26T17:16

2021-05-26T17:24

mh17. расследование

концерн пво "алмаз-антей"

донецкая область

малайзия

нидерланды

в мире

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ГИЛЗЕ-РЕЙЕН (Нидерланды), 26 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Показания эксперта российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" проливают свет на возможную причину крушения рейса MH17 под Донецком в 2014 году, заявила РИА Новости адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова.Выездное заседание по делу о крушении MH17 прошло 26 мая на базе ВВС Нидерландов Гилзе-Рейен, где находится место реконструкции лайнера. Оно стало завершающим в рамках предварительного судопроизводства. Слушания дела по существу начнутся 7 июня."Эксперт "Алмаз-Антея" хорошо объяснил, к каким выводам пришел концерн по итогам своего расследования. Это проливает новый свет на возможную причину крушения. Так что да, эти показания очень помогли", - сказала адвокат.Ранее суд в Нидерландах опросил отдельно экспертов "Алмаз-Антея", экспертов из Аэрокосмического центра Нидерландов и экспертов Королевской военной академии Бельгии, а затем опросил их всех вместе по делу о крушении рейса MH17.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20210526/niderlandy-1733965827.html

https://ria.ru/20200309/1568240104.html

донецкая область

малайзия

нидерланды

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mh17. расследование, концерн пво "алмаз-антей", донецкая область, малайзия, нидерланды, в мире