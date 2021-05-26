https://ria.ru/20210526/medvezhonok-1734053202.html
Медвежонок Айка из ростовского зоопарка научилась плавать
Медвежонок Айка из ростовского зоопарка научилась плавать - РИА Новости, 26.05.2021
Медвежонок Айка из ростовского зоопарка научилась плавать
Шестимесячный белый медвежонок Айка из Ростовского зоопарка набрала вес, научилась хорошо плавать и нырять, рассказал зоосад на своей странице в "ВКонтакте". РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T15:36
2021-05-26T15:36
2021-05-26T17:17
хорошие новости
ростов-на-дону
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599217694_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_31172bee0b32ab6b0b2bdb00e034fc26.jpg
ВОЛГОГРАД, 26 мая — РИА Новости. Шестимесячный белый медвежонок Айка из Ростовского зоопарка набрала вес, научилась хорошо плавать и нырять, рассказал зоосад на своей странице в "ВКонтакте"."Медведица бросает игрушки в бассейн, плавает с ними, а также самостоятельно достает инвентарь из воды", — добавили в сообщении.Отмечается, что Айка прибавила в весе, ей нравится лакомство из замороженных овощей, фруктов и рыбы. Сначала она вытаскивает все это изо льда, кидает в бассейн и только потом ест.Айка родилась в Ростовском зоопарке под Новый год у медведицы Кометы и медведя Айона. Она стала первым белым медвежонком за 32 года, появившимся на свет в этом зверинце. Определить пол малыша смогли только через пять месяцев, ее назвали по первым слогам кличек родителей.
https://ria.ru/20210518/kempbell-1732841932.html
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599217694_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_00f9916695ea32d699e0ea3a165b04b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, общество
ВОЛГОГРАД, 26 мая — РИА Новости.
Шестимесячный белый медвежонок Айка из Ростовского
зоопарка набрала вес, научилась хорошо плавать и нырять, рассказал зоосад на своей странице в "ВКонтакте"
.
"Медведица бросает игрушки в бассейн, плавает с ними, а также самостоятельно достает инвентарь из воды", — добавили в сообщении.
Отмечается, что Айка прибавила в весе, ей нравится лакомство из замороженных овощей, фруктов и рыбы. Сначала она вытаскивает все это изо льда, кидает в бассейн и только потом ест.
Айка родилась в Ростовском зоопарке под Новый год у медведицы Кометы и медведя Айона. Она стала первым белым медвежонком за 32 года, появившимся на свет в этом зверинце. Определить пол малыша смогли только через пять месяцев, ее назвали по первым слогам кличек родителей.