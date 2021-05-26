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Медвежонок Айка из ростовского зоопарка научилась плавать
Медвежонок Айка из ростовского зоопарка научилась плавать - РИА Новости, 26.05.2021
Медвежонок Айка из ростовского зоопарка научилась плавать
Шестимесячный белый медвежонок Айка из Ростовского зоопарка набрала вес, научилась хорошо плавать и нырять, рассказал зоосад на своей странице в "ВКонтакте". РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T15:36
2021-05-26T17:17
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ВОЛГОГРАД, 26 мая — РИА Новости. Шестимесячный белый медвежонок Айка из Ростовского зоопарка набрала вес, научилась хорошо плавать и нырять, рассказал зоосад на своей странице в "ВКонтакте"."Медведица бросает игрушки в бассейн, плавает с ними, а также самостоятельно достает инвентарь из воды", — добавили в сообщении.Отмечается, что Айка прибавила в весе, ей нравится лакомство из замороженных овощей, фруктов и рыбы. Сначала она вытаскивает все это изо льда, кидает в бассейн и только потом ест.Айка родилась в Ростовском зоопарке под Новый год у медведицы Кометы и медведя Айона. Она стала первым белым медвежонком за 32 года, появившимся на свет в этом зверинце. Определить пол малыша смогли только через пять месяцев, ее назвали по первым слогам кличек родителей.
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ростов-на-дону, общество

Медвежонок Айка из ростовского зоопарка научилась плавать

15:36 26.05.2021 (обновлено: 17:17 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДетеныш белого медведя на прогулке в сафари-парке Геленджика
Детеныш белого медведя на прогулке в сафари-парке Геленджика - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ВОЛГОГРАД, 26 мая — РИА Новости. Шестимесячный белый медвежонок Айка из Ростовского зоопарка набрала вес, научилась хорошо плавать и нырять, рассказал зоосад на своей странице в "ВКонтакте".
"Медведица бросает игрушки в бассейн, плавает с ними, а также самостоятельно достает инвентарь из воды", — добавили в сообщении.
Отмечается, что Айка прибавила в весе, ей нравится лакомство из замороженных овощей, фруктов и рыбы. Сначала она вытаскивает все это изо льда, кидает в бассейн и только потом ест.
Айка родилась в Ростовском зоопарке под Новый год у медведицы Кометы и медведя Айона. Она стала первым белым медвежонком за 32 года, появившимся на свет в этом зверинце. Определить пол малыша смогли только через пять месяцев, ее назвали по первым слогам кличек родителей.
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