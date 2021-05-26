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Мантуров назвал условия сотрудничества России с Маском по электромобилям
Мантуров назвал условия сотрудничества России с Маском по электромобилям - РИА Новости, 26.05.2021
Мантуров назвал условия сотрудничества России с Маском по электромобилям
Россия готова сотрудничать по электрокарам с Tesla Илона Маска при условии локализации технологий и создания добавленной стоимости в стране, заявил глава... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:45
2021-05-26T12:45
2021-05-26T12:45
россия
илон маск
tesla motors
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
москва
технологии
экономика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия готова сотрудничать по электрокарам с Tesla Илона Маска при условии локализации технологий и создания добавленной стоимости в стране, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Маск 21 мая заявил, что Tesla скоро может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство. Минпромторг в свою очередь пригласил бизнесмена в Москву для обсуждения строительства завода компании в РФ."Главная задача государства — создавать добавленную стоимость, остающуюся в стране, и локализовывать технологии, которых у нас нет или по которым мы хотели бы получить дополнительные компетенции. Поэтому, если г-н Маск будет взаимодействовать с нами в плане обмена технологиями и создания добавленной стоимости — почему бы и нет? Мы готовы к такому сотрудничеству", - сказал Мантуров в интервью изданию "Аргументы и факты".Министр также отметил, что для "масштабного рывка" по электродвижению в России необходимо, чтобы электрокары могли конкурировать в цене с автомобилями с традиционными двигателями внутреннего сгорания. "Причем не только бензиновыми, но и на компримированном, а также на сжиженном газе", - уточнил он.
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россия, илон маск, tesla motors, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва, технологии, экономика