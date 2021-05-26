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СМИ сообщили об отставке временного президента и премьера Мали
СМИ сообщили об отставке временного президента и премьера Мали - РИА Новости, 26.05.2021
СМИ сообщили об отставке временного президента и премьера Мали
Временный президент Мали Ба Ндау и премьер-министр страны Моктару Уану подали в отставку, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на военные и дипломатические РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T15:40
2021-05-26T22:56
бамако
мали
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Временный президент Мали Ба Ндау и премьер-министр страны Моктару Уану подали в отставку, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на военные и дипломатические источники.Как сообщил советник вице-президента Мали Ассими Гоиты, временный президент и премьер "подали в отставку". По его словам, "ведутся переговоры об их освобождении и формировании нового правительства".В свою очередь, малийский военный источник сообщил, что Ндау уведомил посредническую делегацию Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) о своей отставке.Как сообщает французская радиостанция RFI со ссылкой на дипломатический источник в одной из западноафриканских стран, на встрече с делегацией ЭКОВАС Гоита представил свой план на будущее: он намеревался стать временным президентом страны, а должность вице-президента осталась бы вакантной."Временный президент Мали Ба Ндау сообщил делегации ЭКОВАС, что ушел в отставку со своей должности", - заявил источник.Ранее источник РИА Новости заявил, что военнослужащие в Мали арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктару Уану и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. По его словам, президентская гвардия отказалась защитить президента, позволив военным увезти его. Вице-президент Мали полковник Ассими Гоита заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушении ими хартии переходного периода.Мятеж в Мали начался 18 августа 2020 года на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.Военные Мали после переговоров с политическими лидерами и представителями гражданского общества утвердили 12 сентября "основной закон и дорожную карту переходного периода" в стране. Стороны решили, что переходный период продлится 18 месяцев. Бывший министр обороны полковник в отставке Ба Ндау был назначен президентом страны на переходный период. Премьер-министром стал экс-глава МИД Моктар Уан.
https://ria.ru/20210525/mali-1733828981.html
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бамако, мали, в мире

СМИ сообщили об отставке временного президента и премьера Мали

15:40 26.05.2021 (обновлено: 22:56 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако
Военнослужащие во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Временный президент Мали Ба Ндау и премьер-министр страны Моктару Уану подали в отставку, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на военные и дипломатические источники.
Как сообщил советник вице-президента Мали Ассими Гоиты, временный президент и премьер "подали в отставку". По его словам, "ведутся переговоры об их освобождении и формировании нового правительства".
Военнослужащие в столице Мали Бамако. 18 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 14:49
Посольство России в Мали прокомментировало арест главы государства
В свою очередь, малийский военный источник сообщил, что Ндау уведомил посредническую делегацию Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) о своей отставке.
Как сообщает французская радиостанция RFI со ссылкой на дипломатический источник в одной из западноафриканских стран, на встрече с делегацией ЭКОВАС Гоита представил свой план на будущее: он намеревался стать временным президентом страны, а должность вице-президента осталась бы вакантной.
"Временный президент Мали Ба Ндау сообщил делегации ЭКОВАС, что ушел в отставку со своей должности", - заявил источник.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 10:26
Источник в МИД прокомментировал ситуацию с арестом руководства Мали
Ранее источник РИА Новости заявил, что военнослужащие в Мали арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктару Уану и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. По его словам, президентская гвардия отказалась защитить президента, позволив военным увезти его. Вице-президент Мали полковник Ассими Гоита заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушении ими хартии переходного периода.
Мятеж в Мали начался 18 августа 2020 года на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.
Военные Мали после переговоров с политическими лидерами и представителями гражданского общества утвердили 12 сентября "основной закон и дорожную карту переходного периода" в стране. Стороны решили, что переходный период продлится 18 месяцев. Бывший министр обороны полковник в отставке Ба Ндау был назначен президентом страны на переходный период. Премьер-министром стал экс-глава МИД Моктар Уан.
 
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