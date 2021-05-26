https://ria.ru/20210526/mali-1734072990.html

СМИ сообщили об отставке временного президента и премьера Мали

СМИ сообщили об отставке временного президента и премьера Мали - РИА Новости, 26.05.2021

СМИ сообщили об отставке временного президента и премьера Мали

Временный президент Мали Ба Ндау и премьер-министр страны Моктару Уану подали в отставку, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на военные и дипломатические РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T15:40

2021-05-26T15:40

2021-05-26T22:56

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Временный президент Мали Ба Ндау и премьер-министр страны Моктару Уану подали в отставку, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на военные и дипломатические источники.Как сообщил советник вице-президента Мали Ассими Гоиты, временный президент и премьер "подали в отставку". По его словам, "ведутся переговоры об их освобождении и формировании нового правительства".В свою очередь, малийский военный источник сообщил, что Ндау уведомил посредническую делегацию Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) о своей отставке.Как сообщает французская радиостанция RFI со ссылкой на дипломатический источник в одной из западноафриканских стран, на встрече с делегацией ЭКОВАС Гоита представил свой план на будущее: он намеревался стать временным президентом страны, а должность вице-президента осталась бы вакантной."Временный президент Мали Ба Ндау сообщил делегации ЭКОВАС, что ушел в отставку со своей должности", - заявил источник.Ранее источник РИА Новости заявил, что военнослужащие в Мали арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктару Уану и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. По его словам, президентская гвардия отказалась защитить президента, позволив военным увезти его. Вице-президент Мали полковник Ассими Гоита заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушении ими хартии переходного периода.Мятеж в Мали начался 18 августа 2020 года на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.Военные Мали после переговоров с политическими лидерами и представителями гражданского общества утвердили 12 сентября "основной закон и дорожную карту переходного периода" в стране. Стороны решили, что переходный период продлится 18 месяцев. Бывший министр обороны полковник в отставке Ба Ндау был назначен президентом страны на переходный период. Премьер-министром стал экс-глава МИД Моктар Уан.

https://ria.ru/20210525/mali-1733828981.html

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