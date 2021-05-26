https://ria.ru/20210526/kurenie-1734196363.html

В ВС заявили, что россияне могут требовать компенсации от курящих соседей

В ВС заявили, что россияне могут требовать компенсации от курящих соседей - РИА Новости, 26.05.2021

В ВС заявили, что россияне могут требовать компенсации от курящих соседей

Россияне, страдающие от курящих соседей, могут требовать возмещения морального вреда, заявил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев на Всемирной судейской... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T16:10

2021-05-26T16:10

2021-05-26T18:09

россия

курение

вячеслав лебедев

общество

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россияне, страдающие от курящих соседей, могут требовать возмещения морального вреда, заявил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды."В повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма, и Верховный суд разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях (например, курящими соседями) влечет обязанность компенсировать моральный вред", — сказал глава палаты.Он подчеркнул, что социальное благополучие, соблюдение права каждого на жизнь и охрану здоровья возможны только в условиях благоприятной окружающей среды и гармонии между обществом и природой."Бережное и ответственное использование природных ресурсов обеспечивают экономическое и духовное развитие человечества. В этой связи защита экологии является одной из основных целей правового регулирования", — заключил председатель ВС.

https://ria.ru/20210309/kurenie-1600509975.html

https://ria.ru/20210209/kurenie-1596749233.html

россия

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россия, курение, вячеслав лебедев, общество