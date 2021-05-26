Жилищная застройка не должна вредить другим отраслям Кубани
КРАСНОДАР, 26 мая – РИА Новости. Комплексная жилищная застройка, которая активно ведется в Краснодарском крае, не должна наносить ущерб другим отраслям региона, заявил спикер законодательного собрания края Юрий Бурлачко.
"Кубань прежде всего гарант продовольственной безопасности Российской Федерации. Но с такой динамикой жилищного строительства говорить о развитии как сельского хозяйства, так и курортной отрасли уже не придется. Очевидно, есть и иные экономические рычаги, но вместе с ними необходимо использовать и имеющиеся в законах способы, позволяющие приостановить эти процессы, разобраться. Да, комплексная жилищная застройка должна вестись, но не в ущерб другим отраслям", – заявил Бурлачко, которого цитирует пресс-служба заксобрания.
Уточняется, что парламентарии региона на сессии в среду приняли закон об изменении некоторых законодательных актов края, внесенный губернатором Вениамином Кондратьевым.
"Документ в первом чтении был рассмотрен депутатами на апрельской сессии краевого парламента. Его цель – урегулирование ряда вопросов, решения по которым могут послужить основой для сохранения земли в качестве средства производства в сельском хозяйстве", - говорится в сообщении заксобрания.
Как пояснил губернатор региона, закон сбалансирует интересы строительной, санаторно-курортной, агропромышленной, виноградарской и винодельческой отраслей.
"Всем этим отраслям экономики нужна земля и, как правило, земля сельхозназначения. Но сегодня в основном вся она либо у застройщиков, либо только под строительную отрасль направляется. Это тоже неправильно. Если мы сегодня отдадим виноградопригодные земли только застройщикам, то потеряем в развитии виноградарства и виноделия. Сегодня в Краснодарском крае везде выгодно строить. Поэтому за этот закон придется в итоге бороться – ведь это миллиарды, не миллионы, а именно миллиарды недополученной прибыли теми, кто убежден, что земля сельхозназначения уже у них", – подчеркнул глава края.