https://ria.ru/20210526/krushenie-1733919343.html

В Италии задержали трех человек по делу о падении кабины фуникулера

В Италии задержали трех человек по делу о падении кабины фуникулера - РИА Новости, 26.05.2021

В Италии задержали трех человек по делу о падении кабины фуникулера

Три человека были задержаны минувшей ночью правоохранительными органами Италии после продолжительных допросов по делу о крушении кабины фуникулера на горе... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T09:06

2021-05-26T09:06

2021-05-26T09:25

падение кабины фуникулера в италии

италия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733546554_0:102:1440:912_1920x0_80_0_0_9cb37763301dc386feb06a8d71f3bd9f.jpg

РИМ, 26 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Три человека были задержаны минувшей ночью правоохранительными органами Италии после продолжительных допросов по делу о крушении кабины фуникулера на горе Моттароне, которое произошло в воскресенье и привело к гибели 14 человек, сообщил новостной телеканал RaiNews24.Задержание подозреваемых санкционировала прокуратура североитальянского города Вербания, которая занимается расследованием этого резонансного дела. Речь идет о Луиджи Нерини, владельце компании Ferrovie Mottarone, которая эксплуатировала канатную дорогу, соединяющую город Стреза на берегу озера Лаго-Маджоре и гору Моттароне, а также двух руководящих сотрудников этой фирмы. В настоящее время все они находятся в тюрьме.По информации местных СМИ, сотрудники Ferrovie Mottarone во вторник были вызваны на допрос в казарму карабинеров Стрезы, где в течение 12 часов давали показания относительно всех обстоятельств, связанных с трагедией. По словам прокурора Вербании Олимпии Босси, в ходе допросов сложилась весьма определенная картина происшедшего. В результате технических исследований, проведенных экспертами, выяснилось, что авария произошла из-за того, что система экстренного торможения кабины фуникулера была заблокирована. Прокурор отметила, что сделано это было сознательно, чтобы избежать неожиданных остановок в работе фуникулера, который не находился в должном техническом состоянии. Таким образом, система, которая могла предотвратить гибель людей в случае разрыва троса, была отключена.По информации прокуратуры, после возобновления работы фуникулера в начале мая технические службы компании Ferrovie Mottarone провели определенные работы и устранили некоторые имевшиеся проблемы, однако этого было недостаточно. "Сотрудники были убеждены в невозможности разрыва несущего троса, пошли на риск, который, к сожалению, привел к фатальному исходу", - подчеркнула Босси.Прокуратура Вербании продолжает расследование этого дела, в частности, устанавливает возможную причастность к аварии других лиц. Речь идет о тех сотрудниках компании, которые "с юридической и экономической точки зрения могли предотвратить аварию", но не сделали этого.Трагедия на горе Моттароне произошла в минувшее воскресенье. Кабина фуникулера рухнула не землю в районе последнего пилона с двадцатиметровой высоты, немного не доехав до вершины горы. В результате погибли 14 человек, в том числе семейная пара уроженцев Израиля и их двухлетний ребенок. Пережить трагедию удалось лишь второму ребенку этой семьи – пятилетнему Эйтану, который сейчас находится в одной из больниц Турина. Во вторник врачи начали выводить его из искусственной комы.

https://ria.ru/20210523/funikuler-1733572208.html

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасатели на месте падения кабины фуникулера в Италии Спасатели на месте падения кабины фуникулера в Италии 2021-05-26T09:06 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

падение кабины фуникулера в италии, италия, в мире