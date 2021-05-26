Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210526/krushenie-1733919343.html
В Италии задержали трех человек по делу о падении кабины фуникулера
В Италии задержали трех человек по делу о падении кабины фуникулера - РИА Новости, 26.05.2021
В Италии задержали трех человек по делу о падении кабины фуникулера
Три человека были задержаны минувшей ночью правоохранительными органами Италии после продолжительных допросов по делу о крушении кабины фуникулера на горе... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T09:06
2021-05-26T09:25
падение кабины фуникулера в италии
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733546554_0:102:1440:912_1920x0_80_0_0_9cb37763301dc386feb06a8d71f3bd9f.jpg
РИМ, 26 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Три человека были задержаны минувшей ночью правоохранительными органами Италии после продолжительных допросов по делу о крушении кабины фуникулера на горе Моттароне, которое произошло в воскресенье и привело к гибели 14 человек, сообщил новостной телеканал RaiNews24.Задержание подозреваемых санкционировала прокуратура североитальянского города Вербания, которая занимается расследованием этого резонансного дела. Речь идет о Луиджи Нерини, владельце компании Ferrovie Mottarone, которая эксплуатировала канатную дорогу, соединяющую город Стреза на берегу озера Лаго-Маджоре и гору Моттароне, а также двух руководящих сотрудников этой фирмы. В настоящее время все они находятся в тюрьме.По информации местных СМИ, сотрудники Ferrovie Mottarone во вторник были вызваны на допрос в казарму карабинеров Стрезы, где в течение 12 часов давали показания относительно всех обстоятельств, связанных с трагедией. По словам прокурора Вербании Олимпии Босси, в ходе допросов сложилась весьма определенная картина происшедшего. В результате технических исследований, проведенных экспертами, выяснилось, что авария произошла из-за того, что система экстренного торможения кабины фуникулера была заблокирована. Прокурор отметила, что сделано это было сознательно, чтобы избежать неожиданных остановок в работе фуникулера, который не находился в должном техническом состоянии. Таким образом, система, которая могла предотвратить гибель людей в случае разрыва троса, была отключена.По информации прокуратуры, после возобновления работы фуникулера в начале мая технические службы компании Ferrovie Mottarone провели определенные работы и устранили некоторые имевшиеся проблемы, однако этого было недостаточно. "Сотрудники были убеждены в невозможности разрыва несущего троса, пошли на риск, который, к сожалению, привел к фатальному исходу", - подчеркнула Босси.Прокуратура Вербании продолжает расследование этого дела, в частности, устанавливает возможную причастность к аварии других лиц. Речь идет о тех сотрудниках компании, которые "с юридической и экономической точки зрения могли предотвратить аварию", но не сделали этого.Трагедия на горе Моттароне произошла в минувшее воскресенье. Кабина фуникулера рухнула не землю в районе последнего пилона с двадцатиметровой высоты, немного не доехав до вершины горы. В результате погибли 14 человек, в том числе семейная пара уроженцев Израиля и их двухлетний ребенок. Пережить трагедию удалось лишь второму ребенку этой семьи – пятилетнему Эйтану, который сейчас находится в одной из больниц Турина. Во вторник врачи начали выводить его из искусственной комы.
https://ria.ru/20210523/funikuler-1733572208.html
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Спасатели на месте падения кабины фуникулера в Италии
Спасатели на месте падения кабины фуникулера в Италии
2021-05-26T09:06
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733546554_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_70116141e794a58235009595cbf33adc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
падение кабины фуникулера в италии, италия, в мире

В Италии задержали трех человек по делу о падении кабины фуникулера

09:06 26.05.2021 (обновлено: 09:25 26.05.2021)
 
© Фото : Vigili del FuocoМесто падения кабины фуникулера в Пьемонте, Италия
Место падения кабины фуникулера в Пьемонте, Италия - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Фото : Vigili del Fuoco
Читать ria.ru в
РИМ, 26 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Три человека были задержаны минувшей ночью правоохранительными органами Италии после продолжительных допросов по делу о крушении кабины фуникулера на горе Моттароне, которое произошло в воскресенье и привело к гибели 14 человек, сообщил новостной телеканал RaiNews24.
Задержание подозреваемых санкционировала прокуратура североитальянского города Вербания, которая занимается расследованием этого резонансного дела. Речь идет о Луиджи Нерини, владельце компании Ferrovie Mottarone, которая эксплуатировала канатную дорогу, соединяющую город Стреза на берегу озера Лаго-Маджоре и гору Моттароне, а также двух руководящих сотрудников этой фирмы. В настоящее время все они находятся в тюрьме.
По информации местных СМИ, сотрудники Ferrovie Mottarone во вторник были вызваны на допрос в казарму карабинеров Стрезы, где в течение 12 часов давали показания относительно всех обстоятельств, связанных с трагедией. По словам прокурора Вербании Олимпии Босси, в ходе допросов сложилась весьма определенная картина происшедшего. В результате технических исследований, проведенных экспертами, выяснилось, что авария произошла из-за того, что система экстренного торможения кабины фуникулера была заблокирована. Прокурор отметила, что сделано это было сознательно, чтобы избежать неожиданных остановок в работе фуникулера, который не находился в должном техническом состоянии. Таким образом, система, которая могла предотвратить гибель людей в случае разрыва троса, была отключена.
По информации прокуратуры, после возобновления работы фуникулера в начале мая технические службы компании Ferrovie Mottarone провели определенные работы и устранили некоторые имевшиеся проблемы, однако этого было недостаточно. "Сотрудники были убеждены в невозможности разрыва несущего троса, пошли на риск, который, к сожалению, привел к фатальному исходу", - подчеркнула Босси.
Место падения кабины фуникулера в Пьемонте, Италия - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 22:31
Крупные ЧП на канатных дорогах в мире в 2008-2021 годах
Прокуратура Вербании продолжает расследование этого дела, в частности, устанавливает возможную причастность к аварии других лиц. Речь идет о тех сотрудниках компании, которые "с юридической и экономической точки зрения могли предотвратить аварию", но не сделали этого.
Трагедия на горе Моттароне произошла в минувшее воскресенье. Кабина фуникулера рухнула не землю в районе последнего пилона с двадцатиметровой высоты, немного не доехав до вершины горы. В результате погибли 14 человек, в том числе семейная пара уроженцев Израиля и их двухлетний ребенок. Пережить трагедию удалось лишь второму ребенку этой семьи – пятилетнему Эйтану, который сейчас находится в одной из больниц Турина. Во вторник врачи начали выводить его из искусственной комы.
 
Падение кабины фуникулера в ИталииИталияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса
02:15Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса
02:12"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным
02:10Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях
01:15Пентагон отказался вешать на Россию ярлык "врага"
01:15Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram
00:46Счетная палата сообщила о рекордно низком уровне приватизации
00:23В Совфеде заявили о разочаровании Польши из-за "Северного потока — 2"
00:15Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter
00:13В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными
00:03Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google
23:55Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
23:55Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
23:45В аэропорт Каира прибыли более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа
23:44В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России
23:34Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"
23:29В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа
23:23Красный Крест попросил у России "Спутник V"
23:22Астроном объяснил кровавый цвет Луны во время затмения
23:18В Самарской области возбудили дело после нападения стаи собак на женщину
Лента новостейМолния