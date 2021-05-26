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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210526/koronavirus-1734325689.html
Байден поручил доложить о происхождении коронавируса в течение 90 дней
Байден поручил доложить о происхождении коронавируса в течение 90 дней - РИА Новости, 26.05.2021
Байден поручил доложить о происхождении коронавируса в течение 90 дней
Разведывательное сообщество США не смогло прийти к окончательному выводу, стало ли появление коронавируса нового типа следствием контакта человека с зараженным... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T20:05
2021-05-26T20:11
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Разведывательное сообщество США не смогло прийти к окончательному выводу, стало ли появление коронавируса нового типа следствием контакта человека с зараженным животным или возможной аварии на одной из научных лабораторий, заявил в среду президент Соединенных Штатов Джо Байден."Вскоре после того, как я стал президентом, в марте мой советник по национальной безопасности поручил разведсообществу подготовить самый свежий доклад о происхождении COVID-19, включая то, появился ли он от контакта человека с зараженным животным или вследствие аварии на лаборатории… На сегодняшний день разведсообщество США "объединилось вокруг двух вероятных сценариев, но не пришло к окончательному выводу по данному вопросу", - сказано в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.Как подчеркнул американский лидер, он попросил разведку США "удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая поможет приблизить нас к окончательному выводу" по данной проблеме и проинформировать его о результатах в течение 90 дней.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, джо байден, сша, в мире

Байден поручил доложить о происхождении коронавируса в течение 90 дней

20:05 26.05.2021 (обновлено: 20:11 26.05.2021)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден во время выступления в Пентагоне
Президент США Джо Байден во время выступления в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Разведывательное сообщество США не смогло прийти к окончательному выводу, стало ли появление коронавируса нового типа следствием контакта человека с зараженным животным или возможной аварии на одной из научных лабораторий, заявил в среду президент Соединенных Штатов Джо Байден.
"Вскоре после того, как я стал президентом, в марте мой советник по национальной безопасности поручил разведсообществу подготовить самый свежий доклад о происхождении COVID-19, включая то, появился ли он от контакта человека с зараженным животным или вследствие аварии на лаборатории… На сегодняшний день разведсообщество США "объединилось вокруг двух вероятных сценариев, но не пришло к окончательному выводу по данному вопросу", - сказано в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.
Как подчеркнул американский лидер, он попросил разведку США "удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая поможет приблизить нас к окончательному выводу" по данной проблеме и проинформировать его о результатах в течение 90 дней.
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДжо БайденСШАВ мире
 
 
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