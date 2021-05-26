https://ria.ru/20210526/koronavirus-1734325689.html

Байден поручил доложить о происхождении коронавируса в течение 90 дней

Байден поручил доложить о происхождении коронавируса в течение 90 дней - РИА Новости, 26.05.2021

Байден поручил доложить о происхождении коронавируса в течение 90 дней

Разведывательное сообщество США не смогло прийти к окончательному выводу, стало ли появление коронавируса нового типа следствием контакта человека с зараженным... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T20:05

2021-05-26T20:05

2021-05-26T20:11

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

джо байден

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в мире

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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Разведывательное сообщество США не смогло прийти к окончательному выводу, стало ли появление коронавируса нового типа следствием контакта человека с зараженным животным или возможной аварии на одной из научных лабораторий, заявил в среду президент Соединенных Штатов Джо Байден."Вскоре после того, как я стал президентом, в марте мой советник по национальной безопасности поручил разведсообществу подготовить самый свежий доклад о происхождении COVID-19, включая то, появился ли он от контакта человека с зараженным животным или вследствие аварии на лаборатории… На сегодняшний день разведсообщество США "объединилось вокруг двух вероятных сценариев, но не пришло к окончательному выводу по данному вопросу", - сказано в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.Как подчеркнул американский лидер, он попросил разведку США "удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая поможет приблизить нас к окончательному выводу" по данной проблеме и проинформировать его о результатах в течение 90 дней.

https://ria.ru/20210526/koronavirus-1734037850.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, джо байден, сша, в мире