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Бахрейн ужесточил запреты из-за новой вспышки COVID-19
Бахрейн ужесточил запреты из-за новой вспышки COVID-19 - РИА Новости, 26.05.2021
Бахрейн ужесточил запреты из-за новой вспышки COVID-19
Бахрейн с 27 мая на две недели закрывает рестораны, кафе и гипермаркеты из-за новой вспышки коронавируса, несмотря на быстрый ход вакцинации, сообщило в среду... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T17:25
2021-05-26T17:25
2021-05-26T17:26
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
бахрейн
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ДОХА, 26 мая - РИА Новости. Бахрейн с 27 мая на две недели закрывает рестораны, кафе и гипермаркеты из-за новой вспышки коронавируса, несмотря на быстрый ход вакцинации, сообщило в среду Бахрейнское агентство новостей со ссылкой на национальный комитет по борьбе с пандемией.Кроме того, власти страны распорядились закрыть парикмахерские и салоны красоты, а также отменили все массовые мероприятия на этот период, включая конференции и выставки.Несмотря на то, что в Бахрейне, где были одобрены почти все зарегистрированные в различных странах препараты для профилактики COVID, полным ходом идет вакцинация, в последнее время резко возросло число ежедневно выявляемых случаев коронавируса. В настоящее время медицинские центры королевства способны делать 31 тысячу доз ежедневно. С начала пандемии в маленьком королевстве, где проживают не более трех миллионов человек, было выявлено свыше 223 тысяч случаев заболевания коронавирусом, выздоровели более 198 тысяч человек, умерли 874 человека.
https://ria.ru/20210511/vaktsina-1731859988.html
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коронавирус covid-19, бахрейн, в мире