https://ria.ru/20210526/koronavirus-1733975538.html

Эксперт: в России нет пациентов с "бразильским" штаммом коронавируса

Эксперт: в России нет пациентов с "бразильским" штаммом коронавируса - РИА Новости, 26.05.2021

Эксперт: в России нет пациентов с "бразильским" штаммом коронавируса

Случаев заболевания "бразильским" вариантом коронавируса в России нет, заявила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T13:46

2021-05-26T13:46

2021-05-26T13:54

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Случаев заболевания "бразильским" вариантом коронавируса в России нет, заявила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.Ранее сообщалось, что исследователи университета Сан Паулу обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, и заявили, что он быстро распространяется в Бразилии. Новая разновидность коронавируса является вариантом так называемого "бразильского" штамма.

https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733335623.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)