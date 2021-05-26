https://ria.ru/20210526/koronavirus-1733975538.html
Эксперт: в России нет пациентов с "бразильским" штаммом коронавируса
Эксперт: в России нет пациентов с "бразильским" штаммом коронавируса - РИА Новости, 26.05.2021
Эксперт: в России нет пациентов с "бразильским" штаммом коронавируса
Случаев заболевания "бразильским" вариантом коронавируса в России нет, заявила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T13:46
2021-05-26T13:46
2021-05-26T13:54
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Случаев заболевания "бразильским" вариантом коронавируса в России нет, заявила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.Ранее сообщалось, что исследователи университета Сан Паулу обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, и заявили, что он быстро распространяется в Бразилии. Новая разновидность коронавируса является вариантом так называемого "бразильского" штамма.
https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733335623.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)