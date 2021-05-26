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Эксперт: в России нет пациентов с "бразильским" штаммом коронавируса
Эксперт: в России нет пациентов с "бразильским" штаммом коронавируса - РИА Новости, 26.05.2021
Эксперт: в России нет пациентов с "бразильским" штаммом коронавируса
Случаев заболевания "бразильским" вариантом коронавируса в России нет, заявила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T13:46
2021-05-26T13:54
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Случаев заболевания "бразильским" вариантом коронавируса в России нет, заявила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.Ранее сообщалось, что исследователи университета Сан Паулу обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, и заявили, что он быстро распространяется в Бразилии. Новая разновидность коронавируса является вариантом так называемого "бразильского" штамма.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Эксперт: в России нет пациентов с "бразильским" штаммом коронавируса

13:46 26.05.2021 (обновлено: 13:54 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Случаев заболевания "бразильским" вариантом коронавируса в России нет, заявила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.
"Мы проводим ежедневный мониторинг штаммов SARS-CoV-2, циркулирующих на территории нашей страны, ни одного случая заболевания бразильским вариантом коронавируса в РФ не зафиксировано", - сказала Сперанская.
Ранее сообщалось, что исследователи университета Сан Паулу обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, и заявили, что он быстро распространяется в Бразилии. Новая разновидность коронавируса является вариантом так называемого "бразильского" штамма.

"В настоящее время не получено никаких данных о том, что данный генотип обладает повышенной опасностью", - уточнила эксперт.

Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 17:02
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