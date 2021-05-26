https://ria.ru/20210526/koronavirus-1733907578.html

Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19

Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19 - РИА Новости, 26.05.2021

Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19

Специалисты Роспотребнадзора выявили новый маркер, который указывает на высокую вероятность поражения сосудов при COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T00:43

2021-05-26T00:43

2021-05-26T00:43

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733174318_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_c5d2cb316a9cea047c906a067f597176.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора выявили новый маркер, который указывает на высокую вероятность поражения сосудов при COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Наиболее высокие показатели по данному анализу были у тех пациентов, состояние которых в последующие дни резко ухудшалось. При этом повышения уровня эндотелина-1 были выявлены и у лиц, контактировавших с больными. Зато у пациентов с выздоровлением после курса успешной терапии цифры в большинстве случаев были уже в пределах нормы, пояснили в пресс-службе."Выявление нового значимого маркера может способствовать раннему выявлению пациентов, имеющих наиболее высокий риск развития сосудистых осложнений и более раннему применению препаратов, обеспечивающих профилактику этих осложнений", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20210525/koronavirus-1733767746.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество