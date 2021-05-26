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Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19
Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19 - РИА Новости, 26.05.2021
Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19
Специалисты Роспотребнадзора выявили новый маркер, который указывает на высокую вероятность поражения сосудов при COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T00:43
2021-05-26T00:43
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора выявили новый маркер, который указывает на высокую вероятность поражения сосудов при COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Наиболее высокие показатели по данному анализу были у тех пациентов, состояние которых в последующие дни резко ухудшалось. При этом повышения уровня эндотелина-1 были выявлены и у лиц, контактировавших с больными. Зато у пациентов с выздоровлением после курса успешной терапии цифры в большинстве случаев были уже в пределах нормы, пояснили в пресс-службе."Выявление нового значимого маркера может способствовать раннему выявлению пациентов, имеющих наиболее высокий риск развития сосудистых осложнений и более раннему применению препаратов, обеспечивающих профилактику этих осложнений", - подчеркнули в ведомстве.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19

00:43 26.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в госпитале "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале Ленэкспо в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора выявили новый маркер, который указывает на высокую вероятность поражения сосудов при COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Сотрудниками Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора выявлен новый маркер поражения сосудистого русла при инфекционной патологии. У пациентов в остром периоде COVID-19 выявлено значительное повышение эндотелина-1, что можно использовать для оценки состояния эндотелия сосудов и определения риска сосудистых осложнений у пациентов", - говорится в сообщении.
Наиболее высокие показатели по данному анализу были у тех пациентов, состояние которых в последующие дни резко ухудшалось. При этом повышения уровня эндотелина-1 были выявлены и у лиц, контактировавших с больными. Зато у пациентов с выздоровлением после курса успешной терапии цифры в большинстве случаев были уже в пределах нормы, пояснили в пресс-службе.
"Выявление нового значимого маркера может способствовать раннему выявлению пациентов, имеющих наиболее высокий риск развития сосудистых осложнений и более раннему применению препаратов, обеспечивающих профилактику этих осложнений", - подчеркнули в ведомстве.
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