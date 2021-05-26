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Онлайн-конференция оргкомитета и жюри конкурса имени Олеся Бузины
Онлайн-конференция оргкомитета и жюри конкурса имени Олеся Бузины - РИА Новости, 26.05.2021
Онлайн-конференция оргкомитета и жюри конкурса имени Олеся Бузины
31 мая в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная проведению Международного литературно-медийного конкурса имени Олеся Бузины.
2021-05-26T10:45
2021-05-26T10:45
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Задать вопросУчастники:- сопредседатель Зиновьевского клуба, член Оргкомитета конкурса Ольга ЗИНОВЬЕВА; - сокоординатор Зиновьевского клуба, член Оргкомитета конкурса, директор Института ЕАЭС Владимир ЛЕПЕХИН; - президент Международной славянской академии культуры, науки, образования и искусств, член Оргкомитета конкурса Сергей БАБУРИН; - главный редактор журнала "Славяне", член Оргкомитета конкурса Виктор ЧЕРЕМУХИН;- председатель Союза правозащитников и политзаключенных Украины, дипломант конкурса, член жюри Лариса ШЕСЛЕР; - председатель Союза землячеств Украины в Москве, член Оргкомитета конкурса Николай ЛЯХ; - глава Луганского землячества в России, директор Института русского зарубежья, член Оргкомитета конкурса Сергей ПАНТЕЛЕЕВ; - глава Донецкого землячества в России, член Оргкомитета конкурса Петр АКАЕМОВ.В ходе мероприятия будет представлен список номинантов на получение звания лауреата и дипломанта конкурса по 9 основным номинациям: актуальная журналистика, военная журналистика, медийная аналитика, литература, публицистика, интернет-издания, видеопродукция и кино, правозащитная деятельность и гражданские инициативы.Международный литературно-медийный конкурс имени Олеся Бузины учрежден в апреле 2015 года как реакция на политическое убийство в Киеве этого яркого и талантливого журналиста, патриота, гражданина Украины. В 2016 и 2018 гг. звание лауреата или дипломанта конкурса получили более 60-ти человек, представляющих более 20-ти стран мира.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция оргкомитета и жюри конкурса имени Олеся Бузины

10:45 26.05.2021
 
Читать ria.ru в
31 мая в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная проведению Международного литературно-медийного конкурса имени Олеся Бузины.
Задать вопрос

Участники:
- сопредседатель Зиновьевского клуба, член Оргкомитета конкурса Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- сокоординатор Зиновьевского клуба, член Оргкомитета конкурса, директор Института ЕАЭС Владимир ЛЕПЕХИН;
- президент Международной славянской академии культуры, науки, образования и искусств, член Оргкомитета конкурса Сергей БАБУРИН;
- главный редактор журнала "Славяне", член Оргкомитета конкурса Виктор ЧЕРЕМУХИН;
- председатель Союза правозащитников и политзаключенных Украины, дипломант конкурса, член жюри Лариса ШЕСЛЕР;
- председатель Союза землячеств Украины в Москве, член Оргкомитета конкурса Николай ЛЯХ;
- глава Луганского землячества в России, директор Института русского зарубежья, член Оргкомитета конкурса Сергей ПАНТЕЛЕЕВ;
- глава Донецкого землячества в России, член Оргкомитета конкурса Петр АКАЕМОВ.

В ходе мероприятия будет представлен список номинантов на получение звания лауреата и дипломанта конкурса по 9 основным номинациям: актуальная журналистика, военная журналистика, медийная аналитика, литература, публицистика, интернет-издания, видеопродукция и кино, правозащитная деятельность и гражданские инициативы.
Международный литературно-медийный конкурс имени Олеся Бузины учрежден в апреле 2015 года как реакция на политическое убийство в Киеве этого яркого и талантливого журналиста, патриота, гражданина Украины. В 2016 и 2018 гг. звание лауреата или дипломанта конкурса получили более 60-ти человек, представляющих более 20-ти стран мира.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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