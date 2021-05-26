https://ria.ru/20210526/konkurs-1733932664.html

Онлайн-конференция оргкомитета и жюри конкурса имени Олеся Бузины

Онлайн-конференция оргкомитета и жюри конкурса имени Олеся Бузины - РИА Новости, 26.05.2021

Онлайн-конференция оргкомитета и жюри конкурса имени Олеся Бузины

31 мая в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная проведению Международного литературно-медийного конкурса имени Олеся Бузины.

2021-05-26T10:45

2021-05-26T10:45

2021-05-26T10:45

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Задать вопросУчастники:- сопредседатель Зиновьевского клуба, член Оргкомитета конкурса Ольга ЗИНОВЬЕВА; - сокоординатор Зиновьевского клуба, член Оргкомитета конкурса, директор Института ЕАЭС Владимир ЛЕПЕХИН; - президент Международной славянской академии культуры, науки, образования и искусств, член Оргкомитета конкурса Сергей БАБУРИН; - главный редактор журнала "Славяне", член Оргкомитета конкурса Виктор ЧЕРЕМУХИН;- председатель Союза правозащитников и политзаключенных Украины, дипломант конкурса, член жюри Лариса ШЕСЛЕР; - председатель Союза землячеств Украины в Москве, член Оргкомитета конкурса Николай ЛЯХ; - глава Луганского землячества в России, директор Института русского зарубежья, член Оргкомитета конкурса Сергей ПАНТЕЛЕЕВ; - глава Донецкого землячества в России, член Оргкомитета конкурса Петр АКАЕМОВ.В ходе мероприятия будет представлен список номинантов на получение звания лауреата и дипломанта конкурса по 9 основным номинациям: актуальная журналистика, военная журналистика, медийная аналитика, литература, публицистика, интернет-издания, видеопродукция и кино, правозащитная деятельность и гражданские инициативы.Международный литературно-медийный конкурс имени Олеся Бузины учрежден в апреле 2015 года как реакция на политическое убийство в Киеве этого яркого и талантливого журналиста, патриота, гражданина Украины. В 2016 и 2018 гг. звание лауреата или дипломанта конкурса получили более 60-ти человек, представляющих более 20-ти стран мира.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы