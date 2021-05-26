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Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210526/kibersport-1734308370.html
В небольшом селе в Югре появится класс для занятий киберспортом
В небольшом селе в Югре появится класс для занятий киберспортом - РИА Новости, 26.05.2021
В небольшом селе в Югре появится класс для занятий киберспортом
Класс для занятий киберспортом планируют открыть к новому учебному году в небольшом селе Локосово (ХМАО), сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T18:11
2021-05-26T18:11
ханты-мансийский автономный округ
киберспорт
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 мая - РИА Новости. Класс для занятий киберспортом планируют открыть к новому учебному году в небольшом селе Локосово (ХМАО), сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.Согласно информации из открытых источников, в Локосово проживают около 3,5 тысячи человек. Поселение является одним из старейших в регионе, в этом году отметит свое 305-летие. На его территории находится ряд нефтяных месторождений."В Локосово появится класс для занятий киберспортом. Стоимость его обустройства в местной школе составит 2,5 миллиона рублей. В июне в помещении пройдет ремонт, к июлю туда завезут компьютеры, очки виртуальной реальности и оборудование... Уже к 1 сентября планируем запустить киберкласс в работу", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook.Он отметил, что в будущем власти будут рассматривать вариант строительства отдельного здания для киберспортсменов.Первая в Югре арена для киберспорта появилась в 2020 году в поселке Барсово Сургутского района, где проживают около 6 тысяч человек. Это многофункциональный центр со зрительным залом на 208 посадочных мест, а также с библиотекой и помещением для хореографии.Ранее Трубецкой в интервью РИА Новости подчеркивал, что жизнь современных детей тесно связана с компьютерами и интернетом, а появление подобных объектов поможет сделать это увлечение максимально полезным для них.
https://ria.ru/20210526/yugra-1733918102.html
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киберспорт, ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, общество

В небольшом селе в Югре появится класс для занятий киберспортом

18:11 26.05.2021
 
© Фото : Федерация компьютерного спорта РоссииКиберспорт
Киберспорт - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Фото : Федерация компьютерного спорта России
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 мая - РИА Новости. Класс для занятий киберспортом планируют открыть к новому учебному году в небольшом селе Локосово (ХМАО), сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
Согласно информации из открытых источников, в Локосово проживают около 3,5 тысячи человек. Поселение является одним из старейших в регионе, в этом году отметит свое 305-летие. На его территории находится ряд нефтяных месторождений.
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"В Локосово появится класс для занятий киберспортом. Стоимость его обустройства в местной школе составит 2,5 миллиона рублей. В июне в помещении пройдет ремонт, к июлю туда завезут компьютеры, очки виртуальной реальности и оборудование... Уже к 1 сентября планируем запустить киберкласс в работу", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook.
Он отметил, что в будущем власти будут рассматривать вариант строительства отдельного здания для киберспортсменов.
Первая в Югре арена для киберспорта появилась в 2020 году в поселке Барсово Сургутского района, где проживают около 6 тысяч человек. Это многофункциональный центр со зрительным залом на 208 посадочных мест, а также с библиотекой и помещением для хореографии.
Ранее Трубецкой в интервью РИА Новости подчеркивал, что жизнь современных детей тесно связана с компьютерами и интернетом, а появление подобных объектов поможет сделать это увлечение максимально полезным для них.
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