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В Подмосковье рассказали, на что жители тратят коммунальный кешбэк
В Подмосковье рассказали, на что жители тратят коммунальный кешбэк - РИА Новости, 26.05.2021
В Подмосковье рассказали, на что жители тратят коммунальный кешбэк
Купоны на скидку в маркетплейсе интернет-магазина OZON, сети ресторанов быстрого питания BurgerKing и онлайн-кинотеатр IVI являются самыми популярными среди... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T15:35
2021-05-26T15:35
2021-05-26T15:35
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Купоны на скидку в маркетплейсе интернет-магазина OZON, сети ресторанов быстрого питания BurgerKing и онлайн-кинотеатр IVI являются самыми популярными среди участников программы "Коммунальный бонус" в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.Всего согласно данным пресс-службы ведомства, с момента запуска программы жители Подмосковья получили свыше 6 тысяч купонов на скидку на товары и услуги."Самые популярные бонусы, которым воспользовались добросовестные плательщики: OZON со скидкой от 5% до 15%, ресторан BurgerKing с купоном на обед и онлайн кинотеатр IVI с подарочной подпиской", - сказали в ведомстве.В список популярных предложений, которыми воспользовались жители стали магазин косметики Sephora и онлайн-библиотека "Литрес".Как отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, в настоящее время существует порядка 30 тысяч различных вариантов получения привилегий за своевременную оплату услуг ЖКХ, а список продолжит пополняться.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости
. Купоны на скидку в маркетплейсе интернет-магазина OZON, сети ресторанов быстрого питания BurgerKing и онлайн-кинотеатр IVI являются самыми популярными среди участников программы "Коммунальный бонус" в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья
.
Всего согласно данным пресс-службы ведомства, с момента запуска программы жители Подмосковья получили свыше 6 тысяч купонов на скидку на товары и услуги.
"Самые популярные бонусы, которым воспользовались добросовестные плательщики: OZON со скидкой от 5% до 15%, ресторан BurgerKing с купоном на обед и онлайн кинотеатр IVI с подарочной подпиской", - сказали в ведомстве.
В список популярных предложений, которыми воспользовались жители стали магазин косметики Sephora и онлайн-библиотека "Литрес".
Как отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, в настоящее время существует порядка 30 тысяч различных вариантов получения привилегий за своевременную оплату услуг ЖКХ, а список продолжит пополняться.