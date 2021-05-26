https://ria.ru/20210526/kanada-1733909869.html

Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией

Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией - РИА Новости, 26.05.2021

Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией

Власти Канады рекомендовали национальным авиаоператорам избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии на фоне инцидента с экстренной посадкой рейса... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T02:16

2021-05-26T02:16

2021-05-26T02:16

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

telegram (приложение)

эдвард сноуден

эво моралес

минск

белоруссия

вильнюс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:185:2982:1862_1920x0_80_0_0_0b1f9d41cd6d8818ff07192c075f1834.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Власти Канады рекомендовали национальным авиаоператорам избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии на фоне инцидента с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске, говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Канады Марка Гарно и министра транспорта Омара Альгабры.Согласно заявлению, "министерство транспорта выпустило рекомендацию для канадских авиаоператоров и владельцев летательных аппаратов, зарегистрированных в Канаде, избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии на любой высоте ввиду серьезных проблем безопасности, которое оно представляет для гражданской авиации".Власти Канады также назвали инцидент с самолетом Ryanair "вопиющим нападением на свободу СМИ" и призвали освободить Протасевича.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали данную ситуацию.Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие же компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210525/belorussiya-1733806757.html

минск

белоруссия

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, telegram (приложение), эдвард сноуден, эво моралес, минск, белоруссия, вильнюс, в мире