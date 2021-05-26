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Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией
Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией - РИА Новости, 26.05.2021
Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией
Власти Канады рекомендовали национальным авиаоператорам избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии на фоне инцидента с экстренной посадкой рейса... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T02:16
2021-05-26T02:16
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
telegram (приложение)
эдвард сноуден
эво моралес
минск
белоруссия
вильнюс
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Власти Канады рекомендовали национальным авиаоператорам избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии на фоне инцидента с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске, говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Канады Марка Гарно и министра транспорта Омара Альгабры.Согласно заявлению, "министерство транспорта выпустило рекомендацию для канадских авиаоператоров и владельцев летательных аппаратов, зарегистрированных в Канаде, избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии на любой высоте ввиду серьезных проблем безопасности, которое оно представляет для гражданской авиации".Власти Канады также назвали инцидент с самолетом Ryanair "вопиющим нападением на свободу СМИ" и призвали освободить Протасевича.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали данную ситуацию.Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие же компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, telegram (приложение), эдвард сноуден, эво моралес, минск, белоруссия, вильнюс, в мире

Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией

02:16 26.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Власти Канады рекомендовали национальным авиаоператорам избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии на фоне инцидента с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске, говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Канады Марка Гарно и министра транспорта Омара Альгабры.
"Канада решительно осуждает принудительное изменение маршрута рейса 4978 Ryanair под ложным предлогом и последующий арест журналиста Романа Протасевича Белоруссией. Этот возмутительный поступок белорусского режима поставил под угрозу безопасность пассажиров и является серьезным вмешательством в фундаментальные принципы и международные правила, которые гарантируют безопасность гражданской авиации по всему миру", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского правительства.
Согласно заявлению, "министерство транспорта выпустило рекомендацию для канадских авиаоператоров и владельцев летательных аппаратов, зарегистрированных в Канаде, избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии на любой высоте ввиду серьезных проблем безопасности, которое оно представляет для гражданской авиации".
Власти Канады также назвали инцидент с самолетом Ryanair "вопиющим нападением на свободу СМИ" и призвали освободить Протасевича.
Пассажиры выходят из самолета авиакомпании BelAvia - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
Вчера, 14:14
Облетать Белоруссию. Испугается ли Минск блокады ЕС
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали данную ситуацию.
Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие же компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
София Сапега - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
Вчера, 20:23
Появилось видео с арестованной в Белоруссии россиянкой Сапегой
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairTelegram (приложение)Эдвард СноуденЭво МоралесМинскБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
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