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Власти Камбоджи рассказали, когда собираются открыть страну для туристов
Власти Камбоджи рассказали, когда собираются открыть страну для туристов - РИА Новости, 26.05.2021
Власти Камбоджи рассказали, когда собираются открыть страну для туристов
Власти Камбоджи планируют постепенно открывать страну для иностранных туристов в октябре-декабре 2021 года, сообщает Khmer Times. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T15:09
2021-05-26T15:09
2021-05-26T15:09
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БАНГКОК, 26 мая — РИА Новости. Власти Камбоджи планируют постепенно открывать страну для иностранных туристов в октябре-декабре 2021 года, сообщает Khmer Times.Программу восстановления турсектора, подготовленную профильным министерством, правительство намерено обсудить с частным бизнесом 27 мая. Предполагается, что там закрепят правила приема путешественников на начальном этапе открытия страны. В частности, пакетные туры будут разрабатываться централизованно, а привитых гостей освободят от карантина, если они приезжают из государств с высоким процентом вакцинированных от COVID-19 граждан.По плану, для организованных туров первой откроется провинция Сиемриеп и расположенный на ее территории всемирно известный древний храм Ангкор Ват, говорится в сообщении.По информации министерства туризма Камбоджи, потери туристического сектора страны в период с марта 2020 по март 2021 года составили более трех миллиардов долларов.
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туристы, вакцинация, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, камбоджа
БАНГКОК, 26 мая — РИА Новости. Власти Камбоджи планируют постепенно открывать страну для иностранных туристов в октябре-декабре 2021 года, сообщает Khmer Times.
Программу восстановления турсектора, подготовленную профильным министерством, правительство намерено обсудить с частным бизнесом 27 мая. Предполагается, что там закрепят правила приема путешественников на начальном этапе открытия страны. В частности, пакетные туры будут разрабатываться централизованно, а привитых гостей освободят от карантина, если они приезжают из государств с высоким процентом вакцинированных от COVID-19 граждан.
По плану, для организованных туров первой откроется провинция Сиемриеп и расположенный на ее территории всемирно известный древний храм Ангкор Ват, говорится в сообщении.
По информации министерства туризма Камбоджи, потери туристического сектора страны в период с марта 2020 по март 2021 года составили более трех миллиардов долларов.