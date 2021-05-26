https://ria.ru/20210526/kambodzha-1733957823.html

Власти Камбоджи рассказали, когда собираются открыть страну для туристов

Власти Камбоджи рассказали, когда собираются открыть страну для туристов - РИА Новости, 26.05.2021

Власти Камбоджи рассказали, когда собираются открыть страну для туристов

Власти Камбоджи планируют постепенно открывать страну для иностранных туристов в октябре-декабре 2021 года, сообщает Khmer Times. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T15:09

2021-05-26T15:09

2021-05-26T15:09

туристы

вакцинация

туризм

коронавирус covid-19

туризм

новости - туризм

камбоджа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155036/86/1550368683_0:308:2730:1844_1920x0_80_0_0_409f252a1fe336f21c81a482e40be989.jpg

БАНГКОК, 26 мая — РИА Новости. Власти Камбоджи планируют постепенно открывать страну для иностранных туристов в октябре-декабре 2021 года, сообщает Khmer Times.Программу восстановления турсектора, подготовленную профильным министерством, правительство намерено обсудить с частным бизнесом 27 мая. Предполагается, что там закрепят правила приема путешественников на начальном этапе открытия страны. В частности, пакетные туры будут разрабатываться централизованно, а привитых гостей освободят от карантина, если они приезжают из государств с высоким процентом вакцинированных от COVID-19 граждан.По плану, для организованных туров первой откроется провинция Сиемриеп и расположенный на ее территории всемирно известный древний храм Ангкор Ват, говорится в сообщении.По информации министерства туризма Камбоджи, потери туристического сектора страны в период с марта 2020 по март 2021 года составили более трех миллиардов долларов.

https://ria.ru/20190209/1550579321.html

камбоджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, вакцинация, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, камбоджа